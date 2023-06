Treinador de Popó, Ulysses Pereira treina agentes do Batalhão de Choque da PM do Pará

O batalhão de Choque da Polícia Militar do Pará recebeu um treinamento especial nesta segunda-feira (12). Os agentes participaram de atividades com o treinador de boxe Ulysses Pereira. O paraense é o treinador do tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas.

As atividades foram divulgadas na página do próprio treinador no Instagram. Nas imagens é possível ver os militares simulando ações de combate. Confira:

Além de ser o treinador de Popó, Ulysses Pereira é ex-técnico da seleção brasileira. Ele fez parte da preparação do Brasil para as olimpíadas de Atlanta, em 1996, e Sydney, em 2000.

