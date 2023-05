'Babaca e covarde', diz Naldo Benny sobre Popó após cancelamento de luta

Após Popó afirmar que o funkeiro Naldo Benny teria cancelado a luta planejada entre eles ainda este ano, o marido de Moranguinho decidiu expor sua versão sobre a polêmica que repercutiu na internet. Em sua defesa, Naldo expressou seu descontentamento com a atitude do ex-campeão mundial e recorreu às redes sociais para desabafar.

Naldo afirmou que Popó estava mentindo sobre o ocorrido. "A verdade é que Popó está sendo babaca, covarde e não está falando a verdade. Aqui tenho prints da conversa com a empresa responsável pelo evento. Eles me ofereceram R$ 30 mil, enquanto o assunto estava em torno de R$ 300 mil", disse.

Além disso, Naldo explicou que a questão contratual não foi concluída porque favorecia apenas o lado do lutador, o que o fez sentir desrespeitado ao perceber que somente Popó teria a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Popó também apresentou sua versão, alegando que tudo foi discutido de maneira honesta entre eles e acusando o funkeiro de mentir sobre o assunto.

Antes do pronunciamento de Naldo, Popó se pronunciou sobre a luta e mencionou um incidente que gerou muita discussão nas redes sociais. O lutador mencionou um momento desagradável e constrangedor do passado, no qual ele teria se envolvido em uma agressão física com Moranguinho.