Lutador Popó alega que perdeu R$ 1 milhão após desistência de Naldo; entenda

Popó, renomado ex-pugilista brasileiro, expressou a indignação diante da atitude de Naldo, cantor que cancelou uma luta previamente acordada entre os dois. Popó revelou que o cancelamento resultou em uma perda de faturamento estimada em R$ 1 milhão e afirmou que o cantor recuou devido ao receio de sofrer represálias, uma vez que possui histórico de violência contra mulheres.

Popó declarou: "Ele ficou com medo de apanhar porque é o tipo do cara que só bate em mulher. Todas as mulheres que me mandam mensagens privadas pedem para eu enfrentá-lo por causa disso. Ele já agrediu uma mulher em sua vida. [...] Eu estava prestes a fechar um patrocínio para me tornar embaixador de uma empresa, o que renderia quase R$ 1 milhão, considerando essa luta. Quem vai arcar com as consequências financeiras? Será que ele irá compensar? Isso pode resultar em um processo jurídico", afirmou o ex-pugilista em entrevista ao programa "Samba Gol" da Rádio Transcontinental FM.

Naldo alegou inicialmente estar treinando boxe e desafiou Popó a enfrentá-lo no ringue. Empolgado pelo desafio, Popó aceitou prontamente e iniciou seu processo de preparação para o evento. No entanto, Naldo divulgou o cancelamento do embate, justificando a falta de tempo como motivo. O comunicado foi feito durante sua participação no programa "Samba Gol" da Rádio Transcontinental FM.

Naldo declarou: "Neste momento, a luta não vai acontecer. Não é culpa de ninguém, é uma escolha minha. Não se trata de pipocar, nem eu nem o Popó estamos fugindo do desafio. É uma questão de tempo. Eu valorizo muito o critério da inteligência e da verdade para mim mesmo. Quando eu estava treinando, tinha tempo disponível. Minha carreira teve um grande impulso e, agora, não consigo dedicar tempo suficiente aos treinos. Não gosto de fazer as coisas pela metade ou de forma negligente. Não vou conseguir encontrar o tempo necessário para oferecer um desempenho adequado. Eu não sou um lutador", afirmou Naldo durante a entrevista ao programa "Samba Gol" da Rádio Transcontinental FM.

Popó expressou sua desconfiança desde o início sobre a veracidade do desafio proposto por Naldo e ficou surpreso com a quantidade de pessoas que acreditaram na proposta. Ele afirmou: "Eu suspeitava que fosse apenas mais uma mentira, mas não sabia que ele mentia tanto. Muitas pessoas estavam me mandando mensagens privadas, acreditando... Ele disse: 'quando o desafiei, tinha tempo para treinar, mas agora estou cheio de shows'. Ele usou isso como uma jogada de marketing para se promover. Depois que conseguiu se promover, desistiu", finalizou o ex-pugilista.