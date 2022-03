Após ser chamado de ‘velho e barrigudo’ por José Aldo, Popó responde: ‘Seu otário’

O ex-pugilista Acelino Popó Freitas respondeu os comentários do ex-campeão do UFC José Aldo. Após ser chamado de “velho, aposentado e barrigudo”, o tetracampeão mundial de boxe publicou um vídeo treinando e respondeu: “Olha o velhinho aí! Seu otário, seu feio”. Apesar disso, na legenda da publicação, Popó escreveu um texto em que fala sobre respeito no universo da luta.

Entenda

Após a luta contra Whindersson Nunes, no final de janeiro, Popó desafiou o lutador de MMA José Aldo. Inicialmente, o atleta do UFC havia dito que poderia lutar com o ex-pugilista, desde que não fosse apenas uma luta de exibição. No entanto, em entrevista ao “The Noite”, do SBT, o "Campeão do Povo" disse que por causa do contrato com o Ultimate, o combate entre os dois não seria possível, e foi nessa entrevista que Aldo chamou o Popó de “velho”.

“Mas bater no velho é f***. Eu estou na ativa. O cara está velho, aposentado e barrigudo. Não conseguiu nocautear nem o Whindersson (Nunes). Ele tentou mesmo, batendo forte para caramba. O pobre do Whindersson comediante, nunca deu um soco. Aí quer desafiar. A gente está na ponta dos cascos, brigando com os melhores do mundo, no melhor evento do mundo. O cara é burro mesmo”, concluiu José Aldo.

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de esportes de OLiberal.com, Andre Gomes)