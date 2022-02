José Aldo reage a desafio Popó e avisa: ‘Não faço luta de exibição’

Após voltar aos ringues para uma luta de exibição contra o youtuber Whindersson Nunes, o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, desafiou o ex-campeão do UFC José Aldo para um duelo na nobre arte. Em entrevista para o site Combate, Aldo disse que pode aceitar o desafio e propôs que os dois se enfrentassem de acordo com regras do kickboxing, uma das especialidades do “Campeão do Povo”.

“Assim que acabou a luta eu vi o desafio do Popó e todo mundo sabe que eu tenho muita vontade de me testar na nobre arte, apesar de no momento o meu foco estar totalmente voltado para ser campeão do UFC. Ao mesmo tempo, achei interessante o evento pela promoção do esporte e, como sabem, eu também sou muito apaixonado pelo kickboxing. E esse foi um formato que o organizador trouxe da Tailândia, onde existem muitos campeonatos em que você mistura boxe e kickboxing, um round de cada, eu já tinha visto isso e ficado interessado”, disse Aldo.



O lutador ainda contou que o empresário, André Pederneira, o Dedé, já foi contatado pela equipe de Popó para acertar o combate. Segundo Aldo, o staff do ex-pugilista não ficou muito animado para uma luta no kickboxing.

“Parece que eles não ficaram muito interessados, não sei se ficaram com medo, mas não quiseram nesse formato. Antes de tudo, eu preciso de uma liberação do UFC para que isso aconteça”, declarou.

Mesmo preferindo um combate de kickboxing, José Aldo disse que se realmente tiver que lutar contra Popó no boxe, aceitará o desafio com uma condição: que seja uma luta para valer e não de exibição.

“Se tiver que ser no boxe, eu faço também. Só que tem uma coisa: eu não faço luta de exibição, para mim teria que ser um combate com regras profissionais e chancelada por uma Liga - inclusive eu estou fazendo parte de uma organização que está montando uma liga de boxe, poderia ser por ela. Conversei com o Dedé, que vai falar com o Dana White em Las Vegas”, finalizou Aldo.