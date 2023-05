Popó afirma que Naldo Benny 'só bate em mulher'; cantor já agrediu Moranguinho, atual esposa

O ex-pugilista Popó se irritou com Naldo Benny após ele cancelar uma luta programada entre os dois. O baiano disse que o cantor fugiu do duelo porque "é o tipo do cara que só bate em mulher".

Na declaração, Popó falo sobre um pedido das suas seguidoras: “Ele ficou com medo de apanhar porque é o tipo do cara que só bate em mulher. Todas as mulheres que me mandam direct pedem para eu arrebentar ele por causa disso. Ele já agrediu uma mulher na vida dele"

Para quem não lembra, o caso citado pelo campeão ocorreu em 2018. Na ocasião, Naldo foi condenado a quatro meses de prisão por ter agredido e ameaçado a esposa Ellen Cardoso, a Moranguinho.

Na época, ela realizou um boletim de ocorrência e rompeu a relação.

Em denúncia do Ministério Público, o artista é acusado de violência gravíssima. Ele agrediu a sua parceira com com socos, tapas e puxões de cabelo, além de golpeá-la com uma garrafa. A Justiça afirmou ainda que foi "comprovada a existência e autoria do crime de ameaça, pois o réu, em desígnio específico, ameaçou a ofendida de morte, que provocou profundo temor na ofendida".

Naldo não chegou a cumprir a pena na cadeia, ele foi apenas penalizado com direito à Sursis (suspensão condicional da pena por dois anos). Esse benefício pode ser dado por juízes a pessoas condenadas a menos de dois anos de detenção e que não sejam reincidentes. Depois disso, ele foi convocado a participar de um grupo reflexivo para homens nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Na ocasião, imagens do olho de Moranguinho circularam na web (Reprodução)

Ainda neste ano, Naldo e Moranguinho reataram o casamento. "Deus faz milagres, estamos juntos sim! Firme e forte", disse ele na época.

Os dois estão juntos até hoje e são pais da pequena Maria Victória. O cantor também é pai de Pablo Jorge, e Moranguinho é mãe de Victor Cardoso, ambos são maiores de idade.

REFERÊNCIA

Depois da lembrança de Popó e do comentário de Naldo em uma foto de Melody, outra situação foi resgatada.

"Chris Brown do Brasil e Ariana Grande do Brasil. Fucking sh*t é o Naldo que tá ali (risos)", disse Naldo em uma publicação da cantora. O artista sempre faz muita referência ao americano e diz ser amigo dele.

Chris Brown também é lembrando por violência contra mulher. Em 2009, ele agrediu Rihanna.

“Como eu lembro, ela tentou me chutar, mas aí eu realmente acertei ela. Com o punho fechado, eu dei um soco, e isso rasgou o lábio dela. Quando eu vi, fiquei em choque. Pensei: 'Merda, porque eu bati nela assim?'", relembrou Chris Brown. Logo após a agressão, ele disse que Rihanna começou a cuspir sangue nele, o que o deixou com mais raiva. "