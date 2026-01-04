Ana Castela curte comentário de fã de Virginia e gera polêmica após separação de Zé Felipe

A cantora Ana Castela voltou a ser assunto nas redes sociais nos primeiros dias do ano após curtir um comentário feito por um fã-clube de Virginia Fonseca. A interação, considerada discreta, ganhou grande repercussão e reacendeu debates entre internautas sobre o fim do relacionamento da artista com Zé Felipe, anunciado no fim de dezembro.

O comentário curtido dizia: “Ainda bem que posso gostar dela de novo, não aguentava fingir que não gostava”. Para parte do público, o gesto foi interpretado como um indício de desconforto vivido por Ana Castela durante o período em que esteve em um relacionamento com o cantor, marcado por comparações constantes nas redes sociais.

Ana Castela foi alvo de críticas durante o relacionamento

Nos últimos meses, a sertaneja vinha sendo alvo frequente de ataques virtuais, especialmente de perfis ligados a fãs do antigo casal formado por Zé Felipe e Virginia Fonseca. As comparações e críticas se intensificaram após o início do namoro, o que alimentou debates entre diferentes grupos de fãs.

Término com Zé Felipe foi anunciado em 29 de dezembro

O término entre Ana Castela e Zé Felipe foi comunicado publicamente no dia 29 de dezembro e surpreendeu os fãs. Pouco depois do anúncio, o cantor usou os stories das redes sociais para tentar conter especulações sobre os motivos da separação.

“Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho”, escreveu Zé Felipe, ressaltando que a decisão foi tomada de forma conjunta e que o respeito e o carinho permanecem, apesar de seguirem trajetórias diferentes a partir de agora.