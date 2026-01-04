Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ana Castela curte comentário de fã de Virginia e gera polêmica após separação de Zé Felipe

Interação da cantora nas redes sociais gerou repercussão entre fãs e voltou a levantar discussões sobre o término anunciado no fim de dezembro

O Liberal
fonte

Ana Castela (Reprodução / Instagram @anacastelacantora)

A cantora Ana Castela voltou a ser assunto nas redes sociais nos primeiros dias do ano após curtir um comentário feito por um fã-clube de Virginia Fonseca. A interação, considerada discreta, ganhou grande repercussão e reacendeu debates entre internautas sobre o fim do relacionamento da artista com Zé Felipe, anunciado no fim de dezembro.

O comentário curtido dizia: “Ainda bem que posso gostar dela de novo, não aguentava fingir que não gostava”. Para parte do público, o gesto foi interpretado como um indício de desconforto vivido por Ana Castela durante o período em que esteve em um relacionamento com o cantor, marcado por comparações constantes nas redes sociais.

Ana Castela foi alvo de críticas durante o relacionamento

Nos últimos meses, a sertaneja vinha sendo alvo frequente de ataques virtuais, especialmente de perfis ligados a fãs do antigo casal formado por Zé Felipe e Virginia Fonseca. As comparações e críticas se intensificaram após o início do namoro, o que alimentou debates entre diferentes grupos de fãs.

VEJA MAIS

image O que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, disse para Ana Castela após fim do namoro
A boiadeira chegou a passar o Natal com Zé Felipe em celebração organizada por Poliana e Leonardo

image Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja
Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

Término com Zé Felipe foi anunciado em 29 de dezembro

O término entre Ana Castela e Zé Felipe foi comunicado publicamente no dia 29 de dezembro e surpreendeu os fãs. Pouco depois do anúncio, o cantor usou os stories das redes sociais para tentar conter especulações sobre os motivos da separação.

“Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho”, escreveu Zé Felipe, ressaltando que a decisão foi tomada de forma conjunta e que o respeito e o carinho permanecem, apesar de seguirem trajetórias diferentes a partir de agora.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NASCIMENTO

Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Chegada da bebê foi celebrada pelo casal, que compartilhou diversos momentos nas redes sociais

06.01.26 15h58

Estrutura de Ensaios da Anitta começa a ser montada e fãs se preparam para receber a cantora

Anitta traz "Cosmos" para abertura da temporada 2026 em Belém  faz mistério sobre convidados

06.01.26 8h00

SUCESSO

Nirah Duarte leva a batida do tecnobrega ao festival Emoções de Verão, em Fortaleza

Em uma apresentação marcante no Bosque do Marina Park, Nirah Duarte foi para a galera

05.01.26 15h08

ANSIEDADE

Candidatos ao grupo Pipoca do 'BBB 26' serão conhecidos nesta sexta

Apresentação dos nomes será junto à abertura das casas de vidro nas cinco regiões do Brasil

05.01.26 14h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SHOW

Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados

Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show

06.01.26 23h08

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Programação

Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

29.12.25 14h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda