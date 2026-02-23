Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e citado em briga no BBB 26

O nome de Gerardo Renault voltou ao centro das atenções após a discussão envolvendo Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26. Durante o embate, Alberto Cowboy citou o pai da participante, o que provocou forte reação da sister dentro da casa.

A menção ocorreu após a formação do Paredão, quando Alberto questionou o fato de Milena ter cedido a Prova do Anjo para que Ana Paula pudesse assistir ao vídeo da família. Ao ouvir o comentário envolvendo o pai, a jornalista se exaltou e precisou ser contida pelos colegas.

“Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai”, disparou Cowboy. “Fala do meu pai de novo! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele”, afirmou a sister aos gritos.

Quem é Gerardo Renault

Gerardo Henrique Machado Renault tem 96 anos e nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Advogado formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1952, ele construiu carreira na política mineira ao longo de décadas.

Foi vereador de Belo Horizonte a partir de 1951, deputado estadual entre 1967 e 1979 e deputado federal de 1979 a 1983. Durante o regime militar, integrou a Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido criado para dar sustentação política ao governo da época. Posteriormente, filiou-se ao PDS, sucessor da legenda.

(Reprodução/Instagram)

Na Câmara dos Deputados, atuou em comissões ligadas à agricultura e política rural. Em 1984, votou a favor da emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente, conhecida como Diretas Já. No Colégio Eleitoral de 1985, apoiou Paulo Maluf na disputa vencida por Tancredo Neves.

Segundo dados do Portal da Transparência da Câmara, até novembro de 2025, Gerardo recebia aposentadoria no valor de R$ 18.082,81. Atualmente, ele ocupa a presidência do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, cargo para o qual foi eleito em 1991.

Apesar do sobrenome, a família não possui ligação com a montadora francesa Renault. O nome, no entanto, carrega tradição na política mineira: Gerardo é primo do escritor Abgar Renault, que foi ministro da Educação e Cultura no governo Nereu Ramos e ministro do Tribunal de Contas da União.

Relação próxima com a filha

Dentro do programa, Ana Paula já afirmou que o pai é seu ponto mais sensível no jogo. A sister relatou que quase desistiu de entrar no reality por causa do estado de saúde dele no fim do ano passado.

Gerardo foi casado duas vezes. Do primeiro casamento, teve três filhos. Do segundo, com Maria da Conceição Machado Renault, falecida em 1998 após um acidente de carro, nasceram Maria Aparecida e Ana Paula. Após a morte da esposa, ele criou as filhas.

Após a confusão no reality, a equipe de Ana Paula se manifestou nas redes sociais, afirmando que o assunto é delicado para a participante e criticando o uso da questão familiar como estratégia de desestabilização no jogo.