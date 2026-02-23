Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e citado em briga no BBB 26

Nome do ex-político mineiro virou alvo de discussão após confronto entre Ana Paula e Alberto Cowboy no reality

Hannah Franco
fonte

Gerardo Renault, pai de Ana Paula, vira assunto após briga no BBB 26. (Reprodução/Instagram)

O nome de Gerardo Renault voltou ao centro das atenções após a discussão envolvendo Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26. Durante o embate, Alberto Cowboy citou o pai da participante, o que provocou forte reação da sister dentro da casa.

A menção ocorreu após a formação do Paredão, quando Alberto questionou o fato de Milena ter cedido a Prova do Anjo para que Ana Paula pudesse assistir ao vídeo da família. Ao ouvir o comentário envolvendo o pai, a jornalista se exaltou e precisou ser contida pelos colegas.

VEJA MAIS

image Roacutan é de graça no SUS? Entenda como funciona após fala no BBB 26
Comentário de Ana Paula no reality gerou dúvidas sobre acesso à isotretinoína pelo SUS; veja em quais casos é possível

image Ana Paula se revolta após Alberto Cowboy citar seu pai e parte para confronto no BBB 26
Discussão aconteceu após formação do Paredão e mobilizou participantes na madrugada desta segunda-feira (23)

“Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai”, disparou Cowboy. “Fala do meu pai de novo! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele”, afirmou a sister aos gritos.

Quem é Gerardo Renault

Gerardo Henrique Machado Renault tem 96 anos e nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Advogado formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1952, ele construiu carreira na política mineira ao longo de décadas.

Foi vereador de Belo Horizonte a partir de 1951, deputado estadual entre 1967 e 1979 e deputado federal de 1979 a 1983. Durante o regime militar, integrou a Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido criado para dar sustentação política ao governo da época. Posteriormente, filiou-se ao PDS, sucessor da legenda.

image (Reprodução/Instagram)

Na Câmara dos Deputados, atuou em comissões ligadas à agricultura e política rural. Em 1984, votou a favor da emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente, conhecida como Diretas Já. No Colégio Eleitoral de 1985, apoiou Paulo Maluf na disputa vencida por Tancredo Neves.

Segundo dados do Portal da Transparência da Câmara, até novembro de 2025, Gerardo recebia aposentadoria no valor de R$ 18.082,81. Atualmente, ele ocupa a presidência do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, cargo para o qual foi eleito em 1991.

Apesar do sobrenome, a família não possui ligação com a montadora francesa Renault. O nome, no entanto, carrega tradição na política mineira: Gerardo é primo do escritor Abgar Renault, que foi ministro da Educação e Cultura no governo Nereu Ramos e ministro do Tribunal de Contas da União.

Relação próxima com a filha

Dentro do programa, Ana Paula já afirmou que o pai é seu ponto mais sensível no jogo. A sister relatou que quase desistiu de entrar no reality por causa do estado de saúde dele no fim do ano passado.

Gerardo foi casado duas vezes. Do primeiro casamento, teve três filhos. Do segundo, com Maria da Conceição Machado Renault, falecida em 1998 após um acidente de carro, nasceram Maria Aparecida e Ana Paula. Após a morte da esposa, ele criou as filhas.

Após a confusão no reality, a equipe de Ana Paula se manifestou nas redes sociais, afirmando que o assunto é delicado para a participante e criticando o uso da questão familiar como estratégia de desestabilização no jogo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ana paula renalt

Gerardo Renault

BBB 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DESCLASSIFICAÇÃO?

BBB 26: Marciele diz que Jordana a agrediu sem querer e pede cuidado da sister

A paraense não hesitou em expor a própria aliada diante das câmeras

23.02.26 10h00

GRAVAÇÃO

Richard Rasmussen tem veículo apreendido pela PRF na Transamazônica

Biólogo realizava expedição de 1.500 km no Norte, porém jornada foi encerrada após fiscalização da PRF em Manaus

23.02.26 9h36

EXUMAÇÃO

Por que os corpos dos Mamonas Assassinas são exumados hoje, segunda (23), após 30 anos? Entenda

A medida ocorre 30 anos depois da morte de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, no auge do sucesso nacional.

23.02.26 9h22

CARNAVAL

Participação infantil marca desfiles das escolas de samba em Belém

Com participação em alas mirins e na bateria, pequenos mostram que o carnaval também é espaço de formação cultural e familiar

22.02.26 8h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAIBA QUEM É

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e citado em briga no BBB 26

Nome do ex-político mineiro virou alvo de discussão após confronto entre Ana Paula e Alberto Cowboy no reality

23.02.26 7h56

TRETA

Ana Paula se revolta após Alberto Cowboy citar seu pai e parte para confronto no BBB 26

Discussão aconteceu após formação do Paredão e mobilizou participantes na madrugada desta segunda-feira (23)

23.02.26 7h29

EXUMAÇÃO

Por que os corpos dos Mamonas Assassinas são exumados hoje, segunda (23), após 30 anos? Entenda

A medida ocorre 30 anos depois da morte de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, no auge do sucesso nacional.

23.02.26 9h22

BBB 26

Milena, Chaiany e Maxiane estão no Paredão do BBB 26; veja votação

Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação

23.02.26 8h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda