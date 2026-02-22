Roacutan é de graça no SUS? Entenda como funciona após fala no BBB 26

Uma conversa no Big Brother Brasil 26 repercutiu nas redes sociais após a participante Ana Paula Renault afirmar que o medicamento Roacutan pode ser obtido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O assunto surgiu durante um bate-papo com Chaiany na piscina da casa.

Na conversa, Chaiany comentou que o tratamento é caro. Ana Paula respondeu que o SUS disponibiliza o medicamento, desde que o paciente apresente atestado de “acne grave”. A declaração gerou surpresa e levantou dúvidas sobre como funciona o acesso ao remédio na rede pública.

O que é o Roacutan e quando ele é indicado

O Roacutan é um medicamento cujo princípio ativo é a isotretinoína, um ácido retinoico derivado da vitamina A, utilizado em tratamentos dermatológicos. Ele é indicado para casos de acne moderada a grave. Tradicionalmente, a isotretinoína era reservada apenas para quadros graves.

💊 Atualmente, a indicação leva em conta não apenas a gravidade clínica, mas também o risco de cicatrizes e o impacto da acne na qualidade de vida do paciente. Especialistas ressaltam que não se trata de medicação cosmética, mas de um tratamento que exige acompanhamento médico rigoroso.

Em quadros leves, sabonetes específicos, cremes e ácidos costumam ser suficientes para controlar cravos e espinhas. Já em casos mais graves, a pele pode não responder aos tratamentos tópicos, tornando necessária a terapia oral.

Roacutan é oferecido pelo SUS?

A isotretinoína está na lista de medicamentos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para ter acesso, é necessário:

Consulta com dermatologista para confirmar o diagnóstico de acne grave;

Apresentação de exames laboratoriais, como função hepática e colesterol;

Preenchimento de laudo médico específico;

Solicitação do medicamento junto à Secretaria de Saúde do estado ou município.

🏥 O processo envolve formulários próprios para medicamentos de alto custo. Além disso, o protocolo exige ausência de resposta satisfatória ao tratamento convencional, incluindo uso de antibiótico sistêmico por pelo menos dois meses.

Quanto custa o tratamento fora do SUS

Na rede privada, o tratamento com isotretinoína custa, em média, entre R$ 100 e R$ 250 por mês, a depender da dosagem, do laboratório e da farmácia. Como o tratamento costuma durar de seis a oito meses, o valor total pode variar entre R$ 800 e R$ 2.400, sem incluir consultas médicas e exames laboratoriais.

Especialistas destacam que cicatrizes de acne são permanentes e podem exigir procedimentos posteriores com custo elevado e resultados limitados, o que torna o tratamento adequado ainda mais relevante.

Para quem o tratamento é indicado

A isotretinoína oral é recomendada principalmente para:

Acne nodular ou conglobata;

Acne moderada a grave com risco aumentado de cicatriz;

Acne resistente a tratamentos tópicos e antibióticos;

Acne com grande impacto psicológico;

Acne recorrente após múltiplos tratamentos.

O medicamento reduz de forma significativa a produção de sebo, podendo chegar a cerca de 90% após seis semanas de uso. Ele atua na diminuição do tamanho e da atividade das glândulas sebáceas.

Quais são os efeitos colaterais

O uso é indicado para pessoas a partir dos 12 anos e é proibido para gestantes e mulheres que estejam amamentando, devido ao alto risco de malformação fetal. Entre os possíveis efeitos colaterais estão:

Ressecamento da pele e mucosas;

Alterações nas enzimas do fígado;

Aumento do colesterol;

Mudanças de humor;

Anemia;

Irritação ocular;

Dores musculares;

Coceira na pele.

Por se tratar de medicamento de venda controlada, o uso deve ocorrer sempre com acompanhamento médico. Também são necessários exames de sangue mensais para monitorar possíveis alterações no organismo.