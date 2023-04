Roacutan: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

O Roacutan é o nome comercial da Isotretinoína, que é o medicamento indicado para o tratamento de acne moderada, grave ou para pessoas que fizeram outros tipos de tratamentos para este problema de pele e não obtiveram o resultado esperado. No início do uso, o paciente pode apresentar uma piora do quadro, e, geralmente a partir de três meses de uso, ele começa a perceber a melhora da acne.

Segundo a médica Mirrelle Nobre, o Roacutan é vendido nas farmácias em comprimidos e em variações de retinóicos, que fazem parte da "família" da Isotretinoína e, desta forma, pode ser encontrado em forma de cremes. Independente da forma de administração, este medicamento só é comprado com receita médica e monitoramento mensal do paciente, com solicitação de exames do médico para avaliar os efeitos da Isotretinoína no corpo.

Para que serve o Roacutan? (Benefícios)

Acne grave;

Rosácea;

Manutenção do tratamento de acne em baixas doses;

"Ele [Roacutan] atua na “destruição” das glandulas sebáceas, regulando o sebo ou 'oleosidade' da pele. Com isso, se torna um potente anti inflamatório e combate a contaminação da pele. Também tem uma ação de regenerar, diminuindo as chances de cicatrizes e melhora a qualidade da pele", explica Mirrelle.

Como tomar Roacutan?

O medicamento deve ser ingerido por via oral, acompanhado de um copo de água, após as refeições, no horário estabelecido pelo médico do caso. A dose e o tempo de uso variam de acordo com o peso do paciente e a gravidade da acne. Na maioria das vezes, o tratamento inicial com 0,5 a 1 mg por kg de peso e, em algumas situações, o médico pode aumentar a dose até 2 mg por kg de peso.

O que tem no Roacutan?

Cada comprimido contém Isotretinoína e os seguintes excipientes: óleo de soja, cera amarela, óleo de soja hidrogenado, óleo de soja parcialmente hidrogenado, gelatina, glicerol 85%, Karion 83, dióxido de titânio e óxido de ferro vermelho.

Quais os riscos do Roacutan?

O Roacutan pode causar deformidades nos fetos, por isso, gestantes são proibidas de utilizá-lo.

Não pode ser utilizado em crianças abaixo dos 12 anos;

Pessoas em tratamento com tetraciclina ou que tenham excesso de vitamina A não devem ingerir o medicamento, pois a Isotretinoína no organismo pode causar uma piora no quadro.

"Sempre indico que evite bebidas alcoolicas, pois a medicação sensibiliza o fígado. Manter uma alimentação balanceada, pois pode alterar o colesterol. Costumo pedir acompanhamento do nutricionista durante o tratamento que dura meses (dependendo do peso do paciente). Peço também que me informe se utiliza outras medicações porque podem ter interações com alguns medicamentos controlados e antibióticos", complementa a médica.

Qual o efeito colateral do Roacutan?

Segundo a profissinal, o medicamento pode causar o ressecamento da pele e das mucosas, (principalmente olhos e boca), e, por isso, os pacientes que fazem tratamento com a isotretinoína utilizam diariamente colírio. Além disso, o remédio também pode causar outros efeitos, como vermelhidão e aumento da sensibilidade da pele; alteração do metabolismo do colesterol, triglicerídeos e glicose.

