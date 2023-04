Paracetamol: o que é, para que é indicado e como tomar o medicamento

O Paracetamol é um analgésico, que atua auxiliando no combate à dor, e antipirético, alivia febre. O medicamento, conhecido como acetaminofeno, está disponível nas farmácias com o nome comercial Tylenol, ou no genérico, com o nome Paracetamol, além de ser vendido em associação com outros remédios, como o cloridrato de fenilefrina.

Qual a composição do Paracetamol?

Cada comprimido contém:

Paracetamol ......................................................................... 750 mg

Excipientes: povidona, amido, amidoglicolato de sódio, ácido esteárico, hidroxibenziato de propila, hidroxibenzoato de etila e amido pré-gelatinizado.

Para que é indicado o Paracetamol?

De acordo com o farmacêutico e presidente do CRF-PA (Conselho Regional de Farmácia do Pará), Patrick Cruz, este medicamento é utilizado para a diminuição da febre e o alívio momentâneo de dores leves a moderadas, como nos seguintes casos:

Dores asssociadas a resfriados comuns;

Dor no corpo;

Dor de dente;

Dores nas costas;

Dores musculares;

Dores leves associadas a artrites e dismenorreia (cólicas e dores pélvicas).

Em quais casos não é recomendado tomar Paracetamol?

Em pessoas que tenham alergia a Paracetamol ou a qualquer outro componente da fórmula;

Pessoas que ingerem grandes quantidades de álcool;

Pacientes em tratamento com outro medicamento que contenha Paracetamol.

Quais as reações adversas do Paracetamol?

Tonteira;

Vertigem;

Sonolência;

Palpitações;

Desconforto gástrico.

Como tomar Paracetamol?

Adultos e crianças acima de 12 anos:

Paracetamol 500mg - 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia;

Paracetamol 750 - 1 comprimido, 3 a 5 vezes ao dia.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)