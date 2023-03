Zolgensma: o que é, para que é indicado e como é usado o medicamento

O Zolgensma é um medicamento indicado para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença rara e hereditária que acomete 1 em cada 10.000 pessoas nascidas. A AME acomete pessoas de idades diferentes, desde bebês a adultos, com níveis variados de gravidade. No caso deste remédio, os estudos indicam que a administração é eficaz em crianças de até dois anos de idade.

Qual a composição do Zolgensma?

O remédio possui o ingrediente ativo onasemnogeno abeparvoveque. De acordo com a farmacêutica e professora do curso de Fármacia, Kamila Leal, é um medicamento de terapia gênica, porque a sua composição possui material genético humano, capaz de produzir a proteína relacionada com a atividade motora do corpo.

Para que é indicado o Zolgensma?

, com mutação bialélica no gene SMN1, que produz uma proteína essencial denominada de "gene de sobrevivência do neurônio motor (SMN)"; Também pode ser indicado para crianças que tenham alguma mutação que provoque outro tipo de atrofia muscular.

Em quais casos não é recomendado usar Zolgensma?

Não indicados para pacientes que tenham deficiências no fígado, pois o uso do medicamento pode levar a uma lesão hepática;

Não deve ser administrado em crianças acima dos dois anos.

Quais as reações adversas do Zolgensma?

Vômitos;

Náuseas;

Icterícia;

Desatenção;

Convulsões;

Aparecimento de hematomas.

Como é administrado o Zolgensma?

É introduzido no paciente por via intravenosa, em um frasco-ampola. Administrada em dose única, a aplicação do medicamento dura aproximadamente uma hora.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)