Criança de 3 anos morre um dia após União mandar valor do remédio mais caro do mundo

O paranaense Vinícius de Brito Samsel, de três anos, morreu, nesta segunda-feira (13), em decorrência da Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença tratada com um dos remédios mais caros do mundo, o Zolgensma. A família havia conseguido o direito de receber R$ 7,3 milhões para comprar o medicamento, mas o valor foi depositado um dia antes do menino morrer.

"Torcemos tanto por um recomeço na vida do Vinícius com a notícia de que o valor havia sido depositado pela União nesta terça-feira (14), mas infelizmente chegou tarde demais", escreveu nas redes a advogada Graziela Costa Leite, que assessorava a família. "Quem tem AME, tem pressa!".

VEJA MAIS

Batalha judicial

A batalha judicial passou por negativas da Justiça do Paraná e do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu uma liminar para que os custos médicos e do medicamento, no valor de R$ 7,4 milhões, fossem pagos em até 72 horas para a família de Vinícius.

Nas últimas semanas, familiares compartilhavam momentos de angústia com a demora da liberação da quantia.

"Quem nos acompanha sabe que depois de tanta luta conseguimos, em dezembro do ano passado, a liminar favorável para compra do Zolgensna [...] Porém, infelizmente isso ainda não aconteceu. Continuamos vivendo na angústia e no desespero vendo a AME levar um pouquinho do Vinícius todos os dias", diz uma postagem de 8 de janeiro, publicada na página dedicada à arrecadação de recursos para o tratamento de Vinícius.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)