Dipirona: o que é, para que é indicado e como tomar o medicamento

A Dipirona, encontrada com os nomes comerciais dipirona monoidratada ou dipirona sódica, é um medicamento pertencente à classe terapêutica dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). O remédio deve ser comprado nas farmácias seguindo orientação médica e é vendido nas forma de gotas, comprimido ou xarope.

VEJA MAIS

Qual a composição da Dipirona?

Cada comprimido contém dipirona e os seguintes excipientes: sacarina sódica di-hidratada, metilparabeno, glicerol, edetato dissódico de cálcio di-hidratado, metabissulfito de sódio, sorbitol, corante amarelo FDC nº 5 e água purificada.

Para que é indicada a Dipirona?

O medicamento é indicado para tratar dor e febre em crianças acima de três meses de idade, adolescentes e em adultos.

É bastante utilizada no tratamento de gripes, resfriados, dores de cabeça, reumatismo muscular e artrites.

Em quais casos não é recomendado tomar Dipirona?

O medicamento não é indicado nos seguintes casos:

Em pessoas com a função da medula óssea prejudicada ou que estejam acometidas por doenças relacionadas com a produção das células sanguíneas;

Indivíduos que tenham apresentado alergia ao ingerir os medicamentos ácido acetilsalicílico, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina ou naproxeno;

Não deve ser utilizada por pessoas que tenham alergia ou intolerância à dipirona.

Quais as reações adversas da Dipirona?

Dor no estômago;

Dor no intestino;

Má digestão;

Diarreia;

Urina com coloração avermelhada;

Pressão baixa;

Arritmias cardíacas;

Ardência ou coceira na pele.

Como tomar Dipirona?

Dipirona comprimido simples de 500 mg e 1 g

Deve ser usada em adultos ou adolescentes com mais de 15 anos e é administrada por via oral, com um copo de água.

Dipirona 500 mg: 1 a 2 comprimidos, até 4 vezes ao dia, ou seja, a cada 6 horas;

Dipirona 1 g: meio a 1 comprimido, até 4 vezes ao dia, ou seja, a cada 6 horas.

Dipirona em gotas

Indicado para crianças com mais de 3 meses de vida, o remédio deve ser ingerido via oral. A dose a ser administrada varia de acordo com o peso da pessoa. Confira a tabela:

Peso e idade Número de gotas Dose máxima total por dia 5 a 8 kg - 3 a 11 meses 2 a 5 gotas, 4 vezes ao dia 20 gotas (4 doses de 5 gotas) 9 a 15 kg - 1 a 3 anos 3 a 10 gotas, 4 vezes ao dia 40 gotas (4 doses de 10 gotas) 16 a 23 kg - 4 a 6 anos 5 a 15 gotas, 4 vezes ao dia 60 gotas (4 doses de 15 gotas) 24 a 30 kg - 7 a 9 anos 8 a 20 gotas, 4 vezes ao dia 80 gotas (4 doses de 20 gotas) 31 a 45 kg - 10 a 12 anos 10 a 30 gotas, 4 vezes ao dia 120 gotas (4 doses de 30 gotas) 46 a 53 kg - 13 a 14 anos 15 a 35 gotas, 4 vezes ao dia 140 gotas (4 doses de 35 gotas) 15 anos ou mais 20 a 40 gotas, 4 vezes ao dia 160 gotas (4 doses de 40 gotas)

Dipirona xarope de 50 mg/mL

O medicamento deve ser administrado via oral, utilizando a seringa dosadora da embalagem para medir a quantidade a ser usada. Neste caso, a Dipirona deve ser ingerida quatro vezes ao dia - de seis em seis horas. Veja a tabela da dose por peso:

Peso e faixa de idade Volume a medir na seringa dosadora Dose máxima total por dia 5 a 8 kg- 3 a 11 meses 1,25 a 2,5 mL, 4 vezes ao dia 10 mL (4 doses de 2,5 mL) 9 a 15 kg - 1 a 3 anos 2,5 a 5 mL, 4 vezes ao dia 20 mL (4 doses de 5 mL) 16 a 23 kg - 4 a 6 anos 3,75 a 7,5 mL, 4 vezes ao dia 30 mL (4 doses de 7,5 mL) 24 a 30 kg - 7 a 9 anos 5 a 10 mL, 4 vezes ao dia 40 mL (4 doses de 10 mL) 31 a 45 kg - 10 a 12 anos 7,5 a 15 mL, 4 vezes ao dia 60 mL (4 doses de 15 mL) 46 a 53 kg - 13 a 14 anos 8,75 a 17,5 mL, 4 vezes ao dia 70 mL (4 doses de 17,5 mL) 15 anos ou mais 10 a 20 mL, 4 vezes ao dia 80 mL (4 doses de 20 mL)

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)