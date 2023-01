Injeção para emagrecer: Anvisa libera uso do Ozempic; remédio é de aplicação semanal

Um dos momentos mais esperados por médicos que tratam obesidade e seus pacientes era a liberação da injeção de semaglutida para o tratamento da doença. E esse momento chegou! Ontem (02/01), a Anvisa aprovou o primeiro tratamento semanal para reduzir o sobrepeso e a obesidade. O medicamento é produzido pela farmacêutica Novo Nordisk, que também fabrica o Ozempic (medicamento para diabetes usado “off label” para a perda de peso).

Como age a injeção de semaglutida no corpo?



A semaglutida é semelhante ao hormônio humano GLP-1, que age na produção de insulina no corpo, responsável pela sensação de saciedade. Ou seja, com a injeção, além da molécula induzir a perda de peso, ela também promove saciedade e, por este motivo, o paciente se alimenta em menor quantidade, potencializando os efeitos por conta do déficit calórico.

VEJA MAIS

Comercializado livremente nos EUA desde 2021, o medicamento foi aprovado no Brasil por meio de decisão da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (2/1), toda baseada nos resultados do programa de ensaios clínicos STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity) realizado com cerca de 4,5 mil pessoas de todo o mundo.

Saiba como foi o estudo em humanos com a Semaglutida



Um em cada três pacientes conseguiu perder 20% do seu peso corporal durante o tratamento com a semaglutida. Os participantes que usaram o medicamento perderam, em média, 17% do peso corporal em cerca de 17 meses. Os voluntários que fazem parte do grupo de controle, com uso de placebo, perderam apenas 2,4% de massa durante o período.

Obesidade é maior entre as mulheres (Reprodução)

Ao final do estudo clínico, um em cada três pacientes havia perdido 20% de seu peso corporal. Cerca de 80% conseguiram reduzir 5% ou mais do peso com o uso semanal da semaglutida.

“Com essa aprovação, entramos oficialmente em uma nova era no tratamento da obesidade, com resultados de redução de peso nunca antes vistos”, afirma o médico endocrinologista Bruno Halpern, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso).

Quais os efeitos colaterais da semaglutida?

Durante os ensaios clínicos, alguns perticipantes da pesquisa apresentaram eventos colaterais considerados leves e transitórios, entre eles, náuseas, vômitos, diarreia, constipação e dores abdominais.

Quando o medicamento chegará ao Brasil?



Sobre a chegada da medicação ao Brasil, ainda não há uma data prevista. A próxima etapa do processo de incorporação será a definição de preços pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).