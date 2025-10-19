Capa Jornal Amazônia
Saiba quais alimentos provocam acne e como evitar as espinhas no rosto

Pesquisa aponta que o excesso de vitamina B12 pode favorecer o surgimento da acne em pessoas com pele oleosa

Hannah Franco
fonte

Como evitar espinhas? Confira os alimentos que podem causar ou piorar a acne (Freepik)

A acne é uma das condições dermatológicas mais comuns entre os brasileiros, afetando mais da metade da população, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Embora muitos fatores estejam relacionados ao surgimento das espinhas, uma alimentação desequilibrada pode agravar o quadro, especialmente em peles mais oleosas.

Estudos recentes da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), apontaram que o excesso de vitamina B12 no organismo pode desencadear a acne em algumas pessoas predispostas. A descoberta reforça a importância de atenção não apenas aos cuidados tópicos, mas também ao que se consome no dia a dia.

Entre os motivos que podem causar ou agravar a acne, destacam-se a aplicação de cosméticos oleosos, o calor e o consumo de alimentos com alto índice glicêmico.

⚠️ Como a vitamina B12 pode provocar acne?

De acordo com os cientistas da UCLA, altos níveis de vitamina B12 alteram o funcionamento da bactéria Propionibacterium acnes, presente naturalmente na pele. Quando em desequilíbrio, essa bactéria produz mais porfirina, uma substância que pode desencadear processos inflamatórios ligados ao surgimento de espinhas.

A vitamina B12 está presente em diversos alimentos e também é comumente utilizada em suplementos orais ou injetáveis. Em pessoas com tendência ao aparecimento de acne, o uso excessivo da vitamina pode agravar ou até iniciar o quadro.

Apesar de ser essencial para o bom funcionamento do organismo, a vitamina B12 deve ser consumida com moderação por quem tem pele acneica. Veja alguns alimentos ricos em B12:

  • Ovos
  • Leite e derivados (iogurte, queijos)
  • Fígado bovino e de frango
  • Atum, sardinha, salmão e linguado

Vale lembrar que nem todo mundo precisa evitar esses alimentos, mas pessoas com histórico de acne persistente devem ficar atentas à relação entre dieta e pele.

🧀 Confira os alimentos que podem causar ou piorar a acne

Embora alimentos como chocolate, batata frita e cerveja sejam considerados "vilões", estudos mostram que eles não causam diretamente a acne. No entanto, alguns itens da dieta moderna têm potencial de piorar o quadro inflamatório, como:

  • Leite e derivados
  • Açúcares refinados
  • Farinha branca e alimentos ultraprocessados
  • Alimentos com alto índice glicêmico (doces, refrigerantes, pães brancos)

Esses itens estimulam a produção de sebo, contribuem para o entupimento dos poros e aumentam a proliferação bacteriana, favorecendo o surgimento de espinhas.

💡 A vitamina B12 também é importante

Apesar dos efeitos em casos específicos, especialistas reforçam que a vitamina B12 não deve ser eliminada da dieta sem orientação médica. Ela é essencial para diversas funções do organismo, como a produção de células sanguíneas, o bom funcionamento do cérebro e a saúde da pele em outras condições, como:

  • Dermatite atópica
  • Vitiligo
  • Melasma

Nessas doenças, a B12 atua como agente anti-inflamatório, ajudando a reduzir a expressão de citocinas inflamatórias e o estresse oxidativo da pele.

É importante reforçar que nem todas as pessoas reagem da mesma forma ao consumo da vitamina B12 ou de alimentos específicos. O aparecimento da acne está ligado a fatores genéticos, hormonais e ambientais.

Se você começou a perceber o surgimento ou agravamento de espinhas após iniciar o uso de suplementos vitamínicos, o ideal é procurar um dermatologista ou nutricionista para avaliar o caso e ajustar a suplementação.

