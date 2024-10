Vanessa Lopes desabafa e cai no choro ao mostrar rosto com acne: 'Me senti um monstro'

Vanessa Lopes, de 23 anos, compartilhou um desabafo sincero nesta segunda-feira (28), onde mostrou seu rosto tomado por uma crise de acne. Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram, a ex-BBB revelou que a condição de sua pele tem afetado sua autoestima e a motivado a desistir de criar conteúdos, especialmente para o Halloween, como uma maquiagem artística de Beetlejuice que planejava fazer.

A influenciadora, que optou por aparecer sem maquiagem e sem filtros, relatou o impacto psicológico que a acne tem causado. “Gravando um vídeo para mostrar como está. Não aguento mais, se eu pudesse escolher não sair de casa, eu escolheria não sair de casa”, disse ela, visivelmente emocionada.

"Olhei no espelho e me senti um monstro! Fiquei pensando como eu ia esconder isso para fazer a maquiagem artística", contou.

Em seu relato, a influenciadora abriu seu coração sobre as dificuldades de encarar as próprias imperfeições. Segundo ela, muitas pessoas acreditam que ela lida bem com o problema, mas Vanessa explicou que a realidade é diferente. “Parece que não estou ligando, que estou querendo dar força para outras pessoas, mas como eu vou dar força se nem eu tenho força?”, confessou.

Vanessa também desabafou sobre como a acne interfere em sua disposição para sair de casa. Em tom de ironia, afirmou: “Pra que fantasia de Halloween se eu estou o próprio monstro?”.

A influenciadora relatou que a situação vai além da aparência, pois as espinhas, segundo ela, causam dor física e emocional. “Parece besteira, mas isso afeta muito a autoestima de alguém e também as espinhas doem muito”, finalizou, recebendo uma onda de apoio de seguidores que se identificaram com seu relato.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em OLiberal.com)