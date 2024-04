Vanessa Lopes, do BBB 24, encanta seguidores com fotos de biquíni na Amazônia

Após turbulenta passagem pelo BBB 24, a influenciadora Vanessa Lopes voltou a usar as redes sociais para compartilhar sua reconexão com a natureza em uma viagem pelo Amazonas. Nesta quarta-feira (10), ela publicou um álbum de fotos no Instagram em que aparece vestindo um biquíni de cintura alta em tons terrosos. A legenda da publicação resume o sentimento da influencer: "Ar puro & espírito leve".

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à beleza de Vanessa. "Perfeita", disse uma seguidora. "Que bom te ver assim leve e bem", pontuou outra. O pai da influencer, Alisson Ramalho, também se manifestou: "Que benção filha, ver você feliz, Deus maravilhoso 🙏". A ex-BBB Pitel também comentou na foto da amiga: "Linda ❤️".

Vanessa, que desistiu do reality show em meados de janeiro após ser diagnosticada com quadro agudo psicótico, está voltando a usar as redes sociais com frequência para mostrar sua recuperação. A viagem ao Amazonas, segundo ela, tem sido uma experiência transformadora. Em outra publicação, ela compartilhou fotos de uma visita que fez a uma organização de mulheres indígenas em Manaus, agradecendo pela recepção e ensinamentos.

A influenciadora também chegou a ir ao Museu da Amazônia e a uma comunidade da etnia Sateré-Mawe, em Manaus. "Eu sempre fui mais para o lado da conscientização ambiental, nunca trouxe muito esse lado do social. Acho que falta um pouco de informação e conhecimento ali para o meu público, eu normalmente só trago diversão. E também falta isso no social na minha vida", disse Vanessa em entrevista ao Estadão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)