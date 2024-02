BBB 24: entenda o que é o ‘quadro psicótico agudo’, que Vanessa Lopes teve dentro do reality show

A influenciadora digital com mais de 30 milhões de seguidores no Tik Tok, Vanessa Lopes, que desistiu do BBB 24, revelou em entrevista exclusiva ao Fantástico, da TV Globo, que recebeu o diagnosticada de um “quadro psicótico agudo” ao sair do programa. A conversa será veiculada neste domingo (18) no proprama dominicial.

VEJA MAIS

“E como se minha mente rompesse com a realidade”, revelou Vanessa ao Fantástico. Entenda o quadro de Lopes:

O que é quadro psicótico agudo?

O quadro psicótico agudo ocorre pela ocorrência de sintomas como ideias delirantes e desordem emocional do paciente, como, por exemplo, alucinações e perturbações das percepções, segundo o Protocolo de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde (SUS). A ansiedade ou até mesmo a irritabilidade também podem estar ligados ao quadro. O quadro pode se desenvolver em alguns meses, e em alguns casos, levam semanas ou dias.

Como ocorre a recuperação?

A recuperação completa pode também levar meses, semanas ou dias, cada caso é específico. Sob a ótica do que ocorreu com Vanessa, que saiu do programa no final de janeiro, agora que ela está começando retomar suas atividades profissionais.

Em um último boletim médico divulgado à imprensa e seguidores da influencer, foi dito que Lipes estava tendo uma “excelente evolução até o momento”. “Já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demostra ótimo prognóstico”, informou o comunicado.

Relembre o último dia de Vanessa Lopes no BBB 24

Antes de desistir de uma vez do reality show, Vanessa chegou a questionar sobre o que estava vivendo no BBB era real e sugeriu que os participantes eram atores. Após questionar sua decisão, a ex-participante apertou o botão e disse ter se sentindo aliviada.