BBB 24: Vanessa Lopes é vista pela primeira vez após desistir do reality show

A influenciadora Vanessa Lopes foi vista em público pela primeira vez desde sua desistência do BBB 24. Acompanhada dos pais e amigos, a jovem apareceu em um vídeo em um restaurante de Ilhabela (SP). Desde que saiu do reality, a tiktoker seguiu afastada das redes sociais e recentemente sua equipe atualizou aos seguidores sobre o estado de saúde, com um boletim médico divulgado no Instagram.

Vanessa passava o fim de semana na praia, localizada no litoral norte de São Paulo e foi muito simpática com as pessoas, segundo fontes do site Splash. Ela estava em um restaurante chamado Quiosque do Alemão, que fica na Praia de Castelhanos.

Na filmagem que circula nas redes sociais, a ex-bbb está sentada em uma das mesas e aparece sorrindo ao interagir com os funcionários do local. Veja:

Vanessa no BBB

A dançarina foi convidada para a edição deste ano e integrou o time camarote do Big Brother Brasil. Na segunda semana de confinamento, a influenciadora começou a ter uma mudança no comportamento e procurou a psicóloga do programa algumas vezes. No dia 19, Vanessa apertou o botão de desistência e deixou a casa mais vigiada do Brasil.

Desde que saiu do BBB, a ex-camarote não fez qualquer pronunciamento em suas redes sociais. Após muitas especulações surgirem, a equipe de Vanessa Lopes foi a público e explicou que a tiktoker está recebendo atendimento psiquiátrico em casa.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)