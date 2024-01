BBB24: Davi diz para Wanessa que a colocará no VIP caso vença a Prova do Líder

Nesta terça-feira, 30, os brothers do BBB 24 aguardam na sala da casa para fazer o Raio-X. Eles batem papo e Davi comenta que foi sorteado mais uma vez para o Cine BBB. "Já é meu segundo cinema já. O próximo vou levar a Wanessa", diz o brother.

"Se eu tiver no VIP eu fico de boa, é que na Xepa é uma forma da gente comer um pouquinho mais", diz a cantora, que ri. Davi, então, dispara: "E se eu ganhar o Líder eu te levo pro VIP".

Wanessa agradece e Isabelle também diz que a cantora está na sua lista do VIP, caso conquiste a liderança. "Gente, eu não quero que vocês sintam pena de mim porque eu sou vegana, de verdade, não sintam pena de mim", a cantora reage e Davi aponta que não é uma questão de pena. "É consciência, né? É só no VIP que você vai ter a carne que você come, as suas comidas", diz o baiano.