BBB 24: MC Bin Laden sugere que Marcus Vinicius está manipulando Wanessa

O líder da semana MC Bin Laden avalia que o paraense Marcus Vinicius está manipulando Wanessa Camargo no BBB 24. Bin conversou com os aliados Rodriguinho, Pitel, Fernanda e Juninho, no Quarto Gnomo.

"Marcus está dando um tiro no pé dele. Ele está com essa mania de: 'semana que vem eu vou mudar o jogo, eu vou pôr no Paredão quem não foi'. Ele está falando isso para todo mundo", comenta Rodriguinho. "Ele está fazendo esse movimento", concorda Fernanda.

Rodriguinho comentou que votará no paraense. "Você quer um Paredão diferente? Então começa por você", diz ele, em tom de ironia. "Mas ele já foi", alerta Pitel. Apesar disso, Fernanda diz que também votaria no comissário.

MC Bin Laden avalia os aliados de Marcus na casa e diz que o brother conversa bastante com Lucas Henrique e com Wanessa. Pitel sugere que o relacionamento que ele tem com a cantora é uma relação de fã, mas Rodriguinho discorda. "Não parece que ele está sempre bajulando ela?", pergunta Pitel, insistindo em seu ponto. "Está puxando o saco, mas não é fã", opina Rodriguinho.

"Mas ela mesmo já disse para mim que tem uma consideração mais forte pelo Marcus na casa", pontua Fernanda. MC Bin Laden, então, avalia que, na verdade, o comissário pode estar manipulando a cantora: "Ele manipula, gente. Ele está manipulando", diz. "Ele está usando as informações certas do jeito certo", concorda Pitel.