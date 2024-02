BBB 24: Vanessa Lopes reaparece nas redes sociais após surto no reality show

Vanessa Lopes fez sua primeira aparição pública nesta quarta-feira (7), após o surto e desistência do Big Brother Brasil 2024 no mês passado. A influenciadora digital de 22 anos apareceu ao lado da família em uma foto publicada pelo pai, Alisson Ramalho, no Instagram.

Na imagem, é possível ver a ex-BBB sorridente no banco de trás do carro da família, ao lado da irmã mais nova, Alicia, e do cachorrinho de estimação. Os pais, Liziane Lopes e Alisson Ramalho, aparecem nos bancos da frente do veículo.

O empresário ainda evidenciou o estado de saúde da filha, que aparenta estar melhor: "Nossos momentos juntos são sempre os melhores! Vanessa está voltando calmamente", escreveu.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)