BBB já mandou participantes para curtir o Carnaval fora da casa; relembre

Para marcar o início da folia, nesta quarta-feira (7), os participantes do BBB 24 foram acordados pela bateria da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, que retorna à casa mais vigiada do país pela oitava vez. Tem despertador melhor que esse?

Mesmo confinados, os brothers também se jogam na folia e marcaram momentos icônicos na história do reality. Por isso, o Grupo Liberal relembra todas as vezes em que o programa levou os brothers e sisters para mostrar que têm samba no pé fora da casa. Relembre!

VEJA MAIS

BBB 1

Bambam e Cris participaram de uma disputa dentro da casa em que os confinados receberam roupas para mulheres se vestirem de homens e homens, de mulheres. A dupla se destacou como o casal com a melhor fantasia e ganhou o direito de desfilar na Sapucaí com a Mocidade Independente de Padre Miguel.

BBB 3

Na terceira edição, Viviane e Jean foram agraciados com a oportunidade de desfilarem na escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, na Marquês de Sapucaí, após ganharem uma prova. E os participantes que ficaram na casa ainda puderam assistir ao desfile. Tudo, né?

BBB 4

Cida e Thiago foram a outra dupla que também ganhou a chance de viver a experiência de um dos maiores carnavais do mundo. Eles levaram a melhor na votação pelo público contra Juliana e Rogério. Os dois desfilaram na Beija-Flor, que ainda fez um showzão dentro da casa.

BBB 5

Na quinta edição, os integrantes da Beija Flor também se apresentaram dentro da casa e deram a chance de o Líder da semana ver o desfile da escola e levar um acompanhante. Jean era o Líder e escolheu Grazi Massafera para ir com ele.

BBB 6

Em 2006 quem teve o direito de viver esse momento incrível foi Carlos, que escolheu Mariana para ir com ele.

BBB 7

No BBB 7 não foi nada fácil ir para a avenida! Para ganharem o direito de irem à Sapucaí, os brothers tiveram que provar que mereciam! Em uma competição de samba, Flávia foi a vencedora e foi para a Avenida ver as escolas de samba desfilar.

BBB 8

Na oitava edição, Rafinha indicou Gyselle para conhecer o barracão do Salgueiro após atender o Big Fone. Depois, Thalita também atendeu o telefone e ganhou a chance de curtir o Carnaval em um camarote na Sapucaí. E, para completar, eles ainda receberam novamente a Beija-Flor dentro de casa.

BBB9

Já na nona edição, além da Beija-Flor fazer uma apresentação na casa, Mirla e Ralf ganharam a chance de irem para Salvador curtir o trio da Claudia Leitte! A sister foi agraciada após atender o Big Fone e chamou o brother para ir com ele.

BBB 10

No ano seguinte, Dicesar e Claudia também puderam curtir o trio da Claudia Leitte em Salvador. Eles conquistaram isso após Marcelo Dourado atender ao Big Fone e indicar o nome deles para irem ao "quarto surpresa".