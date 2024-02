BBB 24: Yasmin dispara sobre Wanessa Camargo: "Não é minha aliada"

Neste sábado, 3, no BBB 24 em conversa com Lucas Henrique, a modelo Yasmin Brunet desabafou sobre o comportamento de Wanessa Camargo no jogo. "Ela não é minha aliada", afirmou.

"Eu ouvi ela falando quem são os alvos dela", disse a filha de Luiza Brunet. O professor de Educação Física completa: "E não tem a ver com você. Ela falou que são Davi e o Bin. São os principais alvos dela".

Yasmin, então, completa. "Pois é, exato. Ou seja, isso aqui [apontando para a pulseira do 'Na Mira do Líder] não virou alvo dela. Então como que ela é minha aliada?", disse a modelo, se referindo a participante Fernanda, que a colocou Na Mira do Líder junto de Alane, Beatriz e Deniziane.

Lucas Henrique pergunta: "E o contrário, você votaria no Bin por causa da pulseira dela?". A carioca responde: "Óbvio. É porque, tipo, incomoda, mas não incomoda porque ela sempre entende a pessoa. Eu não quero entender por que ela fez isso, pra mim ela fez e acabou. Isso é o jogo".