BBB24: Luiza Brunet revela como Yasmin Brunet lida com dinheiro

Yasmin Brunet chamou atenção ao fazer um ritual com cristais para "realinhar os chakras" durante uma ação do "BBB 24" esta semana. Na dinâmica, todos os participantes receberam de suas respectivas famílias objetos de significado afetivo para eles. Durante uma entrevista para o site O Globo, a mãe dela, Luiza Brunet, explica o misticismo da filha.

Segundo Luiza, desde pequenininha, Yasmin gostava de criar histórias de ET, abraçar árvores, cuidar dos bichinhos. "Ela contemplava e se emocionava. Sempre teve interesse por uma coisa mais espiritual. Sempre fala dos seres que ela acredita piamente, os ETs, gnomos, fadas, sereias. Ela foi crescendo e se interessando cada vez mais. Tem muitos livros sobre o assunto e faz muitos rituais. Yasmin acredita que tem que existir algo mais que tudo isso. E não teve nenhuma influência minha, a não ser que eu e o pai dela sempre levávamos para lugares com muita natureza e animais. Ela foi aprendendo essa questão do respeito. Quando você tem respeito à natureza se torna um ser mais sensível", contou.

Luiza afirmou ainda que a filha não foi ao BBB24 motivada pelo dinheiro. "Acho que a Yasmin é uma mulher tão julgada que esta é uma forma de mostrar quem realmente ela é. Acredito que seja isso. Eu apoiei a decisão dela. Disse: Seja verdadeira. Quanto mais verdadeira você for mais você vai imprimir a sua personalidade, o seu estilo de vida e a sua forma de pensar".

Luiza contou ainda que Yasmin é discreta na questão dinheiro. "Ela é bem econômica. Como diz um amigo, ela é meio mão de vaca. Ela investe, é preocupada com o futuro, é bem organizada com as finanças dela".