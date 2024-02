BBB 24: Yasmin Brunet garante que extraterrestres virão para a Terra

Durante uma conversa com amigos no Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet afirmou que já viu um extraterrestre, durante uma de suas sessões de meditação. Ela garantiu aos outros brothers que teve contato com seres de outro planeta e que acredita que eles um dia virão para o planeta Terra.

"Eles estão para vir, gente, é só ver as paradas do Pentágono [sede do Departamento de Defesa do governo estadunidense]. Está todo mundo falando que é real", declarou a modelo.

As falas de Yasmin foram direcionadas aos brothers Rodriguinho e Michel. A modelo também relatou a eles que revelações do governo dos Estados Unidos provam a existência de vida fora do sistema solar.

Yasmin chegou a ser questionada por Michel sobre o possível medo da chegada dos ETs.

"Lógico que tenho [medo], tem os ruins, né? Tem várias raças: pleiadianos, arcturianos, reptilianos, greys. Eu já vi um numa meditação", assegurou.