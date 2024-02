BBB 24: Durante o banho Yasmin revela: 'Queria ficar pelada'

Após o fim da sétima festa no BBB 24, que teve shows de Glória Groove e Xanddy, as sisters Yasmin e Wanessa foram tomar banho. Dentro do box, a modelo ameaça tirar o maiô durante a ducha e deixa a cantora preocupada. "Queria ficar pelada", diz a carioca.

"Quer causar?", questiona a sua aliada de jogo.

Logo em seguida, Yasmin começa a desamarrar o maiô, e Wanessa pede: "Para amiga, está louca? Amiga, não".

A cantora fica surpresa com a atitude da modelo. "Amiga, você está falando sério? Não, amiga, não vou deixar", declara enquanto tenta impedir a sister de tirar a roupa de banho.

VEJA MAIS:

Porém, Yasmin caiu na gargalhada e revelou que tudo era apenas uma brincadeira. "Como é bom sentir a água nas costas sem um fio", comenta logo em seguida. "Obrigada, Deus", completa.