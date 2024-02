BBB 24: Internautas apelidam Michel e Giovanna de 'dummy' e 'da produção' por pouca movimentação

Os internautas do Big Brother Brasil 24 estão sempre de olho nos participantes e suas movimentações na casa mais vigiada do país. Os pipocas Michel e Giovanna, por exemplo, são alguns dos brothers que estão sendo considerados "plantas" da edição por, segundo o público, não ter muito ou nenhum protagonismo no jogo.

Nas redes sociais, a nutricionista e o professor de geografia estão sendo apelidados de "dummy", que são os funcionários da Globo mascarados e de macacão que auxiliam nas provas e ações do BBB. Outro termo utilizado para ironizar a pouca movimentação dos brothers é "da produção", como se eles fossem assistentes do programa dentro da casa.

"Quem é Michel? Um dummy que se perdeu pela casa? Alguém da produção que se trancou sem querer lá dentro? São tantas perguntas", escreveu um internauta. "Giovanna tá fazendo 'freela' de dummy", escreveu uma. "Gente quem é Giovanna e Michel? Eles são da produção?", publicou outra. "Alguém manda a Giovanna voltar para a roupa de dummy? A produção já terminou de lavar", brincou uma terceira.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com Bruno Magno)