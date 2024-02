BBB 24: Fernanda coloca Deniziane, Beatriz, Alane e Yasmin na mira

Durante a exibição ao vivo do Big Brother Brasil 24, na noite desta sexta-feira (2), o apresentador Tadeu Schmidt convocou a líder Fernanda para escolher quem serão seus alvos do próximo Paredão.

Como de costume nessa nova edição, o líder utiliza uma braçadeira para indicar quem são os seus alvos. A carioca escolheu as sisters Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin, que agora estão na mira do líder.

Após entregar as braçadeiras, houve um momento de tensão no reality, uma vez que as indicadas reagiram com deboche à escolha de Fernanda.

Big fone

A formação do próximo Paredão ocorrerá no domingo (4). Antes da votação, haverá ainda o evento do Big Fone, que tocará no BBB 24 às 18h20, durante a programação da Globo.