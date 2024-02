BBB 24: Wanessa fala sobre Davi fazer comida para ela e diz que 'queria que outras pessoas fizessem'

Durante a madrugada desta sexta-feira (2) no quarto Gnomo, do Big Brother Brasil 24, Wanessa falou que não gostaria de ir para o VIP de Davi, caso ele virasse Líder. A sister e Juninho concordam sobre não aceitar favores do motorista de aplicativo, enquanto MC Bin Laden opina que algumas situações fazem parte do jogo.

"Não ia me sentir bem sabendo que poderia votar nele de novo, ele me pondo no VIP", disse a cantora, relembrando que MC Bin Laden não quis comer o almoço feito por Davi. "Não sinto vontade de ter um agrado dele quando estou atacando, estou mirando nele", continua.

O funkeiro discorda e diz que faz parte do jogo. Juninho concorda com Wanessa e relembra que é Davi quem corta seu cabelo, mas que é algo que pensa em parar.

"Quando eu estava na Xepa eu não queria ele cozinhando toda hora para mim. Eu queria que outras pessoas fizessem", dispara Wanessa.