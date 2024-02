BBB 24: Leidy e Lucas conversam sobre Davi e sister diz que 'estão dando o prêmio na mão dele'

Nesta sexta-feira (2), na área externa da casa do Big Brother Brasil 24, Lucas e Leidy analisaram as possibilidades da próxima formação de Paredão. Durante a conversa, a dupla apontou que Davi está tentando se isolar dos demais confinados para ter o seu próprio enredo de excluído do programa.

"Eu sei que eu vou se for dinâmica de puxar, Davi me puxa. Mas não sei se ele vai para o Paredão não", disse o professor de geografia.

Na sequência, a trancista afirmou que não pretende votar no motorista de aplicativo no próximo Paredão e que ele está criando uma tática de isolamento no jogo. "Essa semana, não. Eu não vou votar nele. Ele tá usando a tática dele de se isolar", opinou a sister.

No fim da conversa, Lucas Henrique concordou com a análise da colega de confinamento. "Tá, tá usando. Galera não pode deixar não, tem que chegar nele, conversar. Eu que não vou, a gente teve embate direto, não faz nem sentido para mim. Mas se a casa deixar isso acontecer...", disse o professor, sendo interrompido pela carioca: "Tão dando o prêmio na mão dele", completou Leidy.