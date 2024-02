BBB 24: Fernanda diz que faz jiu-jitsu e não iria agredir Alane: 'Eu não prego agressão'

Após assumir a nova liderança do BBB 24, Fernanda falou de sua discussão com Alane em conversa com outros brothers no Quarto do Líder. As duas protagonizaram um bate-boca acalorado após a confeiteira ter chamado a paraense de "molinha" durante a semana.

Em conversa com outros brothers no Quarto do Líder, Fernanda negou que a discussão teria se tornado física e ressaltou que não teria agressão. "Eu não ia levantar um dedo meu pra nada", afirmou. "Eu trabalho com isso, estudo isso, luto isso. Eu faço jiu-jitsu e não prego agressão de forma alguma", disse.

VEJA MAIS

Em seguida, a sister reforçou: "Se for pra partir pra agressão, eu vou derrubar", disse se referindo ao seu conhecimento de jiu-jitsu.

Na ocasião, a discussão entre as duas foi intensa e chegou a assustar alguns dos outros participantes do reality. No entanto, não houve agressão física.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)