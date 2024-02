BBB 24: Fernanda fala sobre briga com Alane: 'Antes do c* é o que me preocupa'

Ainda durante a madrugada desta quinta-feira (01), a discussão entre Fernanda e Alane continuou sendo um dos principais assuntos no Big Brother Brasil 24. Na festa, a sister que bateu boca com a paraense disse estar preocupada com algumas coisas que falou durante a briga.

VEJA MAIS

Em conversa com Pitel, Fernanda diz que a discussão foi "chumbo trocado", principalmente quando as ofensas se intensificaram. "Mano, eu só falei do c* porque ela mandou eu tomar no c*. Quer falar de c*, irmão? Quem tem história de c* nessa casa? Eu sei que é perverso, mas foi um gatilho pontual", disse.

"Não tô me defendendo, foi uma merda, errei. Mas, por exemplo, me mandou tomar no c*, eu não vou mandar tomar flor. Me jogou c* vou te jogar c*", completa.

"O papo do c* foi f*da, errei, errei no c*. Mas o antes do c* que me preocupa. Não é o c* que me preocupa, é o que eu disse antes", explica a confeiteira, se referindo a ter falado do corpo de Alane

Na ocasião, após Fernanda falar que Alane estava "molinha", a discussão se intensificou no jardim da casa, onde a confeiteira lembrou que a paraense havia entupido o vaso do banheiro.

“Você está falando do meu corpo? Julgando meu corpo? Não sou palhaça. Não sou um personagem. Boa noite e vai tomar no c*”, gritou Alane. “O seu que é frouxo. Vamos costurar essa remenda aí. Perdeu as pregas todinhas naquele vaso”, disse Fernanda, em resposta ao palavrão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)