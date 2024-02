BBB 24: Bateria da Beija-Flor acorda brothers nesta quarta-feira (07)

Na manhã desta quarta-feira (07), o clima de carnaval tomou conta da casa do BBB24. Os brothers foram acordados com um Toque de Despertar um pouco diferente. A bateria da escola de samba Beija-Flor invadiu a mansão e acordou os confinados no ritmo de samba.

Com a surpresa, os brothers acordaram animados sambando. No gramado, os brothers receberam adereços para curtir a apresentação da escola.