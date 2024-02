BBB 24: Entenda o passo de dança que fez Alane vencer o 'Rainha das Rainhas' no carnaval paraense

Um dos símbolos marcantes da paraense Alane Dias no BBB 24 é o movimento de levantar as pernas, que foi inclusive motivo de deboche por parte de alguns participantes da casa, por acreditarem que seria uma forma da participante querer chamar atenção.

No entanto, esse mesmo passo de dança foi um dos motivos que levou Alane a vencer o concurso 'Rainha das Rainhas', em 2018, com apenas 18 anos. Durante a apresentação para o júri, um detalhe da performance da então candidata do mais tradicional concurso de beleza e fantasia do Norte do País, e que fez toda a diferença, foi o fato de ter feito uma abertura das pernas em 180º e ainda se equilibrar sobre a outra carregando uma fantasia que pesava aproximadamente 40 quilos.

As críticas dos participantes à paraense vieram após uma ação dentro do programa, quando alguns objetos foram entregues aos participantes simbolizando algo importante em suas vidas. Para a sister foi entregue a faixa que ela ganhou ao vencer o concurso "Rainha das Rainhas" 2018 com a fantasia "A Exuberante e Enigmática Charllote", em referência a uma mulher bela e sedutora, que lotava os espetáculos do maior cabaré parisiense por sua beleza exótica e uma interpretação que surpreendia o público.

Rainha das Rainhas

O concurso de beleza e fantasia Rainha das Rainhas do carnaval foi criado em 1947, em Belém. Desde então é considerado um dos mais expressivos e tradicionais do segmento carnavalesco das regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde vários clubes sociais da capital paraense elegem uma representante para disputar um título que atravessa gerações e supera até contextos políticos e econômicos.

A partir da década de 1960, com a aquisição da Folha do Norte pelo jornalista e empresário Romulo Maiorana, o concurso passou a ser comandado pelo Grupo Liberal.