Rainha das Rainhas 2024: em festa no Grêmio, mais 7 candidatas são reveladas

Nesta quinta-feira (1º), foram apresentadas as últimas sete candidatas ao título de Rainha das Rainhas 2024. As representantes de candidatas do Grêmio Literário Português, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Casota, Tênis Clube, Paysandu e Cassazum foram conhecidas durante um evento realizado na sede do Grêmio Literário Português.

Natália Leão, 27 anos, do Cassazum, foi a primeira candidata a entrar na passarela. A marajoara é Licenciada em Educação Especial. Ela adora realizar atividades que envolva educação e cultura, além, de projetos sociais.

Em seguida, o público conheceu Taís Cristina Malato, 20 anos, representante do Paysandu. A jovem adora dançar, ler e praticar esportes. Ela é acadêmica do curso de Farmácia, modelo, ativista social e empreendedora.

A terceira candidata a entrar na passarela foi Leticia Moraes, 26 anos, do Casota. Ela é estudante de nutrição, e curte dançar, cantar e modelar.

Vitorya Carolyne Lima, 20 anos, é representante do Bancrévea. A Técnica de Enfermagem mostrou sua desenvoltura para o público. Seus hobbies favoritos são ler e dançar.

Ana Maria Marques, 22 anos, representante do Tênis Clube, entrou na passarela em seguida. Ela também é marajoara. Estudando Serviço Social, na Universidade Federal do Pará, a jovem adora dançar.

A sexta candidata a ser apresentada foi Ingrid Kácia, 22 anos, pela Tuna Luso Brasileira. Ela é estudante de Educação Física e praticante de dança. Faz parte do ramo artístico e cultural há mais de 15 anos.

Para fechar a noite, o Grêmio Literário Português apresentou a sua candidata: Ana Karina Rodrigues, 29 anos. Ela é formada em Licenciatura em Dança e especialista em psicomotricidade. Há 12 anos atua como professora do método Royal Academy of Dance e de outras modalidades de dança.

Na última terça-feira (30), foram apresentadas as seis primeiras candidatas do RR, representantes do Pará Clube, Clube de Engenharia, Clube dos Advogados, Guará Park, Clube do Remo e Assembleia Paraense.

Concurso 2024

Este ano, o concurso será no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede campestre da Assembleia Paraense, localizada na avenida Almirante Barroso, em Belém. A premiação para a ganhadora é um carro 0 km e uma bolsa integral de nível superior. As quatro Princesas vão receber bolsas parciais de 50%.

“A partir desse anúncio oficial das concorrentes, elas vão cumprir uma agenda que já faz parte do calendário anual, que inclui uma ação social com o Hemopa [Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará], uma visita à loja que vai estar o carro da vencedora, uma visita na Revemar, uma visita na Fibra para elas conhecerem as instalações da sua futura universidade e a visita que é tradição no Jornal Liberal para conhecer todas as instalações e fazer a foto oficial no carro", detalha Aurélio Oliveira, coordenador do Rainha das Rainhas.

Rainha das Rainhas

O Rainha das Rainhas é um dos concursos de beleza e fantasia mais antigos do Brasil, realizado desde 1947 no Pará. A 76ª edição será 100% digital, com transmissão no portal OLiberal.com. Além disso, as redes sociais e as mídias do Grupo Liberal estão informando em tempo real todas as novidades e informações do concurso.

Os ingressos são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping. O Rainha das Rainhas 2024 tem patrocínio do Popbank e Centro Universitário Fibra.