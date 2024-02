Rainha das Rainhas 2024: Ana Karina Rodrigues, professora de Dança, é a candidata do Grêmio

Ana Karina Rodrigues, professora de dança, é a candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português no Rainha das Rainhas 2024. A representante do clube tem 29 anos, é especialista em psicomotricidade e atua, há 12 anos, como professora do método Royal Academy of Dance. Ana conta que participar do concurso é, além de um sonho, uma forma de inspirar seus alunos.

"Vai muito além da concretização de um sonho. É incentivar todos os meus alunos, e todas as crianças e jovens, a buscarem os seus sonhos. Mostrar que não importa a sua classe social, sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, então persistir, ter fé, disciplina e se dedicar aos estudos, principalmente, é o que vai fazer os sonhos se tornarem realidade", declara a candidata.

Atualmente, a candidata é bacharelanda em Ed. Física, professora do Sesc casa de artes cênicas, do Espaço Tia Anízia e tem uma parceria de dança do ventre com o centro de danças Ana Unger. Seus hobbies favoritos são praticar esportes e ir à praia com família e amigos.

Ana Karina Rodrigues, candidata do Grêmio no Rainha das Rainhas 2024 Thiago Gomes/O Liberal

Nome: Ana Karina Silva Rodrigues

Idade: 29 anos

Signo: Libra

Profissão: professora de dança

Ocupação: professora de dança

Peso: 62 kg

Altura: 1.68m

O que gosta de fazer: praticar esportes, treinar e dançar

Um sonho: viver bem e proporcionar conforto as pessoas que eu amo, a partir daquilo que eu amo fazer enquanto profissão, a arte, a dança

Instagram: @anakarinasrodrigues

Estilista: Karlos Amilcar

Coreógrafo: Wendell Campos e Marcelo Riva

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.