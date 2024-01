Primeiras candidatas do Rainha das Rainhas serão conhecidas nesta terça-feira (30/01)

As candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 serão conhecidas em duas noites especiais. As 13 candidatas serão divididas em grupos, para que o público possa conhecer cada uma delas individualmente.

Nesta terça-feira (30), vão ser apresentados os representantes da Assembleia Paraense, Clube dos Advogados, Pará Clube, Clube de Engenharia, Guará Park e Clube do Remo. Na quinta-feira (1º), serão conhecidas as candidatas do Grêmio Literário Português, Tuna Luso, Bancrévea, Casota, Tênis Clube, Paysandu e Cassazum.

Totalmente online, este ano, o Rainha das Rainhas terá transmissão exclusivamente pelo portal OLiberal.com e pelas redes sociais. Para entrar nesse clima digital, as apresentações das candidatas, também serão transmitidas nas redes sociais do Grupo Liberal com informações em tempo real pelo portal.

“Eu sou muito fã do Rainha das Rainhas, assim como toda a minha família, inclusive, isso é uma cultura que foi passada da minha avó para minha mãe, que passou para mim e minhas irmãs. Então, é um grande evento aqui em casa todas as fases do concurso desde a apresentação dos clubes até o momento principal”, contou a advogada Fernanda Cunha.

A fã do Rainha das Rainhas está ansiosa para conhecer as representantes dos 13 clubes participantes para poder focar na sua torcida. “Fiquei na expectativa para o concurso deste ano, quando vi nas redes sociais o anúncio foi um alívio, porque já sabia que teríamos o evento para acompanhar. Agora, aqui em casa, já estamos preparados para conhecer as cândidas e começar a escolher as nossas favoritas. Claro que no dia da apresentação principal nossa torcida pode mudar, mas o RR desperta isso na gente: emoção, torcida e confraternização, porque aqui em casa a gente se reúne mesmo”, acrescentou a advogada.

O Rainha das Rainhas ano 76 coloca no palco da Assembleia Paraense, no próximo dia 23 de fevereiro, 13 candidatas em busca do título de Rainha do carnaval paraense. Em 2023, na 75ª edição, Monã Oliveira foi consagrada como a Rainha das Rainhas, no Hangar Centro de Convenções.

Ela representou o Iate Clube de Santarém, que fazia a sua estreia no Rainha das Rainhas.

A 1° Princesa foi Giovanna Picanço, do Grêmio Literário e Recreativo Português; a 2° Princesa foi Mayara Baia, do Cassazum; a 3° Princesa foi Danielly Monteiro, do C.S.S.A Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia; e a 4° Princesa foi Janaina Pontes, da Tuna Luso Brasileira.

O concurso de beleza e fantasia é realizado desde 1947 e é considerado o de maior prestígio e notoriedade na Amazônia, este ano ganhou status ainda maiores, ao ser falado por diversas vezes no Big Brother Brasil 2024. A participante Alane Dias, Rainha das Rainhas em 2018, contou para os participantes como é o concurso realizado no Pará, o que despertou curiosidade da imprensa nacional.

"Era meu sonho participar, porque via a minha mãe preparando as outras meninas e eu queria passar por tudo aquilo também", disse a representante do Grêmio Literário Português.

A sister ficou conhecida pelo giro em 360º com apenas uma perna durante a apresentação.

Alane é filha da bailarina Aline Dias, que já foi Rainha das Rainhas nos anos 90, e faz coreografia para as garotas do concurso.