Rainha das Rainhas 2024: Ingrid Kácia, estudante de Educação Física, é a candidata da Tuna

A estudante de Educação Física Ingrid Kácia, de 22 anos, representa a Tuna Luso Brasileira no Rainha das Rainhas deste ano. Ingrid pratica dança e faz parte do ramo artístico e cultural há mais de 15 anos. Ela estreou no mundo dos concursos de beleza no Rainha das Rainhas Mirim, aos 11 anos e, logo depois, participou do Rainha das Rainhas Teen, aos 13.

Sobrinha do estilista Júnior Manzinny, Ingrid conta que participar do concurso é a realização de um sonho pessoal e do seu tio, além de ser uma homenagem ao também estilista Ocir Neto.

"Ele e o Ocir Neto me prepararam durante 10 anos para este momento. Infelizmente perdemos o Ocir ano passado, e esse ano é extremamente importante para mim e para o meu estilista que eu estivesse no palco do Rainha das Rainhas realizando o maior sonho do nosso anjinho", declara Ingrid.

VEJA MAIS

Ingrid sonha em conquistar o título com o clube pelo qual ela possui uma relação de amor desde os 11 anos, quando foi nomeada Garota Verão Mirim da Tuna. Atualmente, a candidata possuí 19 títulos nacionais de beleza e dança e realizará, este mês, o maior sonho da sua vida ao subir no palco do maior concurso de beleza e fantasia do Pará.

Rainha Tuna 2024 Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Saiba tudo sobre Ingrid Kácia, candidata da Tuna Luso Brasileira no Rainha das Rainhas

Nome: Ingrid Kácia

Idade: 22 anos

Signo: Touro

Ocupação: estudante de Ed. Física e dançarina

Peso: 52 kg

Altura: 1,58 m

O que gosta de fazer: dançar

Um sonho: ser Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense

Instagram: @ingridkacia

Estilista: Júnior Manzinny

Coreógrafo: Everton Magalhães

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.