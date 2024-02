Rainha das Rainhas 2024: Vitorya Lima, de 20 anos, é a candidata do Bancrévea

Vitorya Lima é a candidata do Bancrévea deste ano no Rainha das Rainhas 2024. A modelo tem 20 anos e é formada no curso Técnico em Enfermagem. Nas horas vagas, a jovem conta que curte ler e dançar. A representante do Bancrévea já participou de outros concursos que envolvem beleza e dança, mas que sonha ser consagrada a Rainha do Carnaval paraense.

"Em tempos de cultura paraense tão em alta, fazer parte do Rainha é somar para manter viva essa tradição tão linda. Para mim, viver tudo isso é um grande sonho", disse Vitorya bastante emocionada.

Nome: Vitorya Carolyne Lima do Nascimento

Idade: 20 anos

Signo: câncer

Profissão: técnica de enfermagem

Ocupação: modelo nas horas vagas

O que gosta de fazer: dançar, praticar atividade física e ler

Peso: 59kg

Altura: 1,64m

Um sonho: ser consagrada a Rainha das Rainhas do Carnaval

Instagram: @vitoryaliman

Estilista: André Chagas

Coreógrafo: André Chagas

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.