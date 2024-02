Rainha das Rainhas 2024: Ana Maria Marques, natural de Breves, é a candidata do Tênis Clube

No concurso do Rainha das Rainhas 2024, o Tênis Clube levará aos palcos da disputa a modelo Ana Maria Marques, de 22 anos. Natural de Breves, no Marajó, a candidata estuda Serviço Social e é voluntária em projetos sociais, além de integrante do coletivo Mulheres Negras Marajoaras e do Marajó (MUNEMAMA), na cidade onde nasceu.

"Como mulher brevense e marajoara posso dizer que tenho orgulho de representar minha cidade no Rainha das Rainhas, inspirar as meninas e as mulheres marajoaras saberem que elas podem ser o que quiserem, independente de qualquer coisa. Acredito na força do exemplo e estou pronta para dar visibilidade ao Marajó", reforçou a jovem candidata do Tênis Clube.

Ana Maria Marques estuda na Universidade Federal do Pará e adora dançar nas horas vagas. Vencedora de vários títulos de beleza, ela diz que conquista tudo o que almeja com dignidade e honestidade.

Nome: Ana Maria Caldas Marques

Idade: 22 anos

Signo: Touro

Profissão: Acadêmica de Serviço Social

Ocupação: Trabalhos sociais com idosos e crianças

Peso: 74 kg

Altura: 1,70m

O que gosta de fazer: Estar com a família

Um sonho: Conquistar tudo com dignidade e honestidade

Instagram: @a.anamaria___

Estilista: Júnior Manziny

Coreógrafo: Everton Magalhães

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.