Rainha das Rainhas 2024: Natália Leão, de Portel, é a candidata do Cassazum

Direto de Portel, no Marajó, Natália Leão veio para representar o clube Cassazum no Rainha das Rainhas 2024. A candidata tem 27 anos, é licenciada em Educação Especial e seus hobbies são a própria profissão e exercer atividades envolvendo cultura e projetos sociais. Natália também é dançarina e atua no grupo de Expressões Folclóricas Assurinis. A jovem ainda é poetiza e trabalha na publicação de um livro de sua autoria há dois anos.

"Sou uma pessoa muito focada nos meus objetivos e hoje, o maior deles, é me torar Rainha das Rainhas e podem ter certeza que eu vou atrás disso", cravou a jovem de 27 anos.

Atualmente, a representante do Cassazum é voluntária no projeto social Praia Acessível Arucara e também atua em outros trabalhos deste ramo em seu município. Ela é modelo e já participou de 17 de concursos de beleza, sendo vencedora em todos.

Nome: Natália Leão

Idade: 27 anos

Signo: câncer

Profissão: professora em Educação Especial

Peso: 63 Kg

Altura: 1,68 m

O que gosta de fazer: exercer a profissão de docente, se envolver em projetos sociais, dançar e escrever poemas

Um sonho: ser coroada Rainha das Rainhas

Instagram: @nathalia_leao04

Estilista: Zandro Gurjão

Coreógrafo: Luan Branche

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense.