Rainha das Rainhas 2024: Leticia Moraes, estudante de Nutrição, é a candidata do Casota

No Rainha das Rainhas 2024, o Casota traz como representante a estudante do 7º período de Nutrição, Leticia Moraes. A modelo conquistou o título de Miss Mercosul em 2017. Seus hobbies favoritos são dançar, cantar e modelar. Leticia ama tudo que envolve arte e adora assistir filmes acompanhada da família.

Letícia Moraes, candidata do Casota no Rainha das Rainhas

Nome: Leticia Moraes

Idade: 26 anos

Signo: escorpião

Profissão: estudante de nutrição

Peso: 57 kg

Altura: 1,67 m

Ocupação: faculdade

O que gosta de fazer: cantar, dançar e assistir filmes com a família

Um sonho: ser cantora

Instagram: @Le_moraez

Estilista: Ewandro Cravo

Coreógrafo: Odivan Duarte

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.