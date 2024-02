Rainha das Rainhas 2024: Candidatas visitam o Hemopa em ação para incentivar doação de sangue

As candidatas do concurso Rainha das Rainhas 2024 visitaram, na manhã desta terça-feira, 6, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em Belém. A ação busca incentivar a doação de sangue, principalmente durante o Carnaval, quando as doações caem em razão das viagens da população para curtir a festa pelos municípios do Estado. A visita é a primeira agenda oficial do concurso deste ano.

Segundo a integrante da coordenação do concurso Rainha das Rainhas, Patrícia Lopes, uma das missões do Grupo Liberal são as ações sociais. “E todos os anos, fazemos essa parceria com o Hemopa e abrimos a agenda do Rainha das Rainhas com essa visita. É uma oportunidade de elas conhecerem o trabalho da instituição, além de incentivar a doação de sangue da população paraense”, afirmou.

Desde o início de fevereiro, o Hemopa executa a campanha com o tema “No Bloco Salva-Vidas, doar sangue é só alegria” com diversas ações estratégias para reforçar e abastecer os estoques de sangue no Pará. Nesse período festivo do ano, como muitos doadores aproveitam o feriado prolongado para viajar, os estoques precisam ser mantidos para atender à demanda transfusional da rede pública e privada do Estado.

Na visita, as candidatas puderam conhecer as instalações da Fundação, além de acompanhar de perto o trabalho diário dos profissionais. Para a diretora administrativa e financeira do órgão, Taissa Amador, que na ação estava representando o presidente do Hemopa, Paulo Bezerra, a parceria é muito importante para a instituição e para o incentivo da doação. “Com a visita, podemos explicar um pouco sobre a nossa rotina, como funcionamos e trabalhamos”, disse.

Taissa destacou ainda que o trabalho do Hemopa cobre os 144 municípios do estado do Pará. “É um trabalho muito grande, mas gratificante. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, então isso não tem preço”, destacou. A diretora reforçou ainda que fevereiro é um mês que o Hemopa precisa de estoque, pois a demanda costuma aumentar e os doadores diminuírem, devido ao Carnaval. “É um período que acontece mais acidentes, então precisamos de um estoque maior. E graças a campanha que a gente sempre faz com o Grupo Liberal, no Rainha das Rainhas, o nosso estoque aumenta. Doar sangue é um ato de amor”, concluiu a diretora, que agradeceu a disponibilidade das candidatas e a parceria com o Grupo Liberal. “Deseja um lindo evento a todas as candidatas e parabenizamos a organização por esse concurso maravilhoso”.

Paras as candidatas, o momento de poder divulgar a solidariedade da doação de sangue no Carnaval foi muito importante. Elas citaram o quanto é fundamental conscientizar as pessoas sobre a importância de doar sangue para garantir que haja suprimentos adequados para quem precisa, enalteceram o gesto de tirar poucas horas do dia para fazer a doação e poder salvar até quatro vidas, além de ser um processo seguro e indolor.

De acordo com dados do Hemopa, na campanha de Carnaval de 2023, foram registrados 10.034 candidatos voluntários que compareceram às unidades de coleta do Hemopa e 8.101 doações de sangue. Em 2024, a expectativa é de que haja um aumento de 15% em relação ao ano anterior. A programação da campanha de Carnaval segue até o dia 9 de fevereiro, com uma série de apresentações musicais, oficinas, caravanas solidárias, no hemocentro em Belém e nas oito unidades regionais da instituição, nos municípios de Castanhal, Marabá, Santarém, Abaetetuba, Capanema, Altamira, Tucuruí e Redenção.

Para realizar a doação de sangue, o voluntário precisa obedecer alguns critérios básicos, como ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e comparecer em uma das unidades do Hemopa com o documento de identidade original com foto e assinatura.

Concurso 2024

Este ano, o concurso será no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede campestre da Assembleia Paraense, localizada na avenida Almirante Barroso, em Belém. A premiação para a ganhadora é um carro 0 km e uma bolsa integral de nível superior. As quatro princesas vão receber bolsas parciais de 50%.

Rainha das Rainhas

O Rainha das Rainhas é um dos concursos de beleza e fantasia mais antigos do Brasil, realizado desde 1947 no Pará. A 76ª edição será 100% digital, com transmissão no portal oliberal.com. Além disso, as redes sociais e as mídias do Grupo Liberal estão informando em tempo real todas as novidades e informações do concurso. Os ingressos são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping.

O Rainha das Rainhas 2024 tem patrocínio do Popbank e Centro Universitário Fibra.