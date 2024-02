Candidatas do Concurso Rainha das Rainhas incentivam a doação de sangue

As 13 candidatas do Concurso Rainha das Rainhas 2024 farão uma visita especial à Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) nesta terça-feira, às 10h. O intuito é incentivar a doação de sangue, principalmente durante o Carnaval, quando as doações caem devido a viagem da população para o interior do Estado. As candidatas conhecerão o Hemopa, farão fotos, participarão de um cerimonial e visitarão os diversos setores, inclusive o de doação para conversar com os voluntários. Essa é a primeira agenda oficial das candidatas do concurso.

“O grupo Liberal tem como uma de suas missões as ações sociais, então por isso escolhemos começar a agenda das candidatas pelo Hemopa. O intuito é que as candidatas incentivem a população paraense a essa doação de sangue, para que as pessoas se envolvam com a campanha do Hemopa no Carnaval”, destaca a integrante da coordenação do concurso Rainha das Rainhas, Patrícia Melo.

Desde o início de fevereiro, o Hemopa iniciou campanha com o tema “No Bloco Salva-Vidas, doar sangue é só alegria” com diversas ações estratégias para reforçar os estoques de sangue no Pará. Nesse período festivo do ano, como muitos doadores aproveitam o feriado prolongado para viajar, os estoques precisam ser mantidos para atender à demanda transfusional da rede pública e privada do Estado.

A servidora Lilian Bouth, integrante da Gerência da Captação de Doadores do Hemopa, destaca a importância do Rainha das Rainhas nas ações do Carnaval. “A parceria entre o Hemopa e o concurso Rainha das Rainhas já vem há alguns anos e realmente, a vinda das candidatas do Rainha das Rainhas, é muito importante. No momento em que esse é um concurso tradicional na nossa região chama a atenção da população a importância da doação de sangue. Estar na mídia com essa parceria ajuda na divulgação”, assegura.

De acordo com dados do Hemopa, na campanha de Carnaval de 2023 foram registrados 10.034 candidatos voluntários que compareceram às unidades de coleta do Hemopa e 8.101 doações de sangue. Em 2024, a expectativa é de que haja um aumento de 15% em relação ao ano anterior. A programação da Campanha de Carnaval segue até o dia 9 de fevereiro, com uma série de apresentações musicais, oficinas, caravanas solidárias, no hemocentro em Belém e nas oito unidades regionais da instituição, nos municípios de Castanhal, Marabá, Santarém, Abaeteuba, Capanema, Altamira, Tucuruí e Redenção.

“O apelo do Hemopa é que antes de curtir o Carnaval compareça a uma de nossas unidades para realizar a doação de sangue. Isso é muito importante porque a gente sempre ressalta que muitos pacientes tem a necessidade de transfusão de sangue para realizar o seu tratamento, ou a sua cirurgia, por isso é muito importante a participação da população nesse ato de solidariedade que é a doação de sangue”, complementa Lilian.

Para realizar a doação de sangue, o voluntário precisa obedecer alguns critérios básicos como ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e comparecer em uma das unidades do Hemopa com o documento de identidade original com foto e assinatura. “Neste Carnaval doe sangue, salve vidas”, enfatiza Lilian.