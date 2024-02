Rainha das Rainhas 2024: Rolon Ho assume consultoria artística de concurso

Ao longo desta semana, o público conheceu as treze candidatas que disputam o título de Rainha das Rainhas de 2024. Além disso, algumas novidades foram sendo divulgadas, como agenda das concorrentes e a participação de Rolon Ho na consultoria artística do concurso. O professor e coreógrafo ainda vai abrir as portas da sua escola de dança, a Cia Cabanos, para as candidatas.

“Recebi o convite para ser o coreógrafo do Rainha das Rainhas e fiquei muitíssimo feliz porque para mim é uma honra fazer parte disse e colocar no currículo: ‘eu fui coreógrafo do Rainha das Rainhas’. É um evento de uma tradição gigantesca, que é o sonho de muitas mulheres participar e vencer. Além disso, hoje ele está sendo evidenciado em rede nacional, no BBB 24, através da Alane Dias, que foi Rainha das Rainhas 2018”, disse Rolon Ho.

“Acho que cada vez mais essa competição está em evidência e que a gente possa entender que as disputas tanto de dança, como de Carnaval, fantasia, beleza... são desafios que são enfrentados e quando a vitória vem é para se comemorar muito, assim como foi a minha”, acrescenta.

VEJA MAIS

Rolon Ho foi o campeão da Dança dos Famosos 2023, quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Ele tinha como dupla a atriz Priscila Fantin. Juntos eles construíram uma trajetória com altos e baixos, mas coroada com a premiação da competição que incluía um troféu e um carro zero quilômetro.

Em 2022, ele também participou da competição ao lado de Jojo Todynho. Toda experiência adquirida na Dança dos Famosos, mas também em toda a sua trajetória profissional, que inclui títulos em outros concursos, além de compor o corpo de dançarinos de artistas nacionais, como a banda Calypso, Rolon Ho irá trazer ao Rainha das Rainhas.

“Estou muito honrado de estar participando. A minha função é direcionar as candidatas na hora dos desfiles. Como posicionamento, direcionamento, fazer essa orientação no dia da apresentação, o que é super importante, para que neste momento tudo saia de acordo com o ensaiado, no tempo exato, para que as pessoas possam sentir uma energia. Além de ter uma dinâmica na competição, para que ela flua, não pare ou esfrie e esteja junto com a torcida. Claro, que vai ser um espetáculo à parte das coreografias que os coreógrafos de cada um montaram. Eu vou agregar ao concurso todo o meu conhecimento de dança e competição para fazer um espetáculo lindo e diferenciado no RR 2024. Estou muito feliz”, finaliza o coreógrafo.

Concurso 2024

Este ano, o concurso será no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede campestre da Assembleia Paraense, localizada na avenida Almirante Barroso, em Belém. A premiação para a ganhadora é um carro 0 km e uma bolsa integral de nível superior. As quatro princesas vão receber bolsas parciais de 50%.

Rainha das Rainhas

O Rainha das Rainhas é um dos concursos de beleza e fantasia mais antigos do Brasil, realizado desde 1947 no Pará. A 76ª edição será 100% digital, com transmissão no portal oliberal.com. Além disso, as redes sociais e as mídias do Grupo Liberal estão informando em tempo real todas as novidades e informações do concurso. Os ingressos são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping.

O Rainha das Rainhas 2024 tem patrocínio do Popbank e Centro Universitário Fibra.