Rolon Ho e Priscila Fantin são os vencedores da Dança dos Famosos 2023

Rolon Ho e a atriz Priscila Fantin são os vencedores da Dança dos Famosos 2023, do “Domingão com o Huck”. A grande final foi realizada na noite deste domingo (2) com transmissão ao vivo na televisão. Na última disputa, duas coreografias foram apresentadas: o tango e o samba.

No discurso da vitória após conquistar o título de primeiro lugar da dança dos famosos 2023, Rolon Ho dedicou a conquista ao Estado do Pará. “É para vocês!”.

VEJA MAIS

Além de Priscila e Rolon, Carla Diaz e Rafa Kalimann, ao lado dos professores Diego Basílio e Fernando Perrotti, também se apresentaram. O desempenho das duplas foi julgado pelos jurados Ana Botafogo, Carlinho de Jesus e Zebrinha, que se uniram a Paolla Oliveira e Vitória Strada, as vencedoras das edições anteriores.

Em Belém, foi preparado um momento especial para que o público pudesse assistir a final da Dança dos Famosos ao vivo, em um shopping localizado na Avenida Centenário, no bairro do Mangueirão. Familiares e fãs de Rolon Ho, além de professores da Cia Cabanos, escolha em que o paraense participa dando aulas, também estiveram presentes.

Trajetória

Este é o segundo ano de Rolon Ho na "Dança dos Famosos". Em 2022, ele fez dupla com Jojo Todynho, mas não foi longe na competição. Este ano, o professor foi para repescagem por duas vezes, a primeira em grupo e a segunda já com a dupla definida. Nesta segunda, ele retornou para a disputa depois de dançar brega e obter a maior pontuação da rodada.