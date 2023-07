Rolon Ho e Priscila Fantin: público se reúne em shopping de Belém para torcer por finalistas

A final da Dança dos Famosos 2023, do “Domingão com o Huck”, neste domingo (2), começa por volta das 18h. Mas horas antes fãs, amigos e entes queridos do professor Rolon Ho, que faz dupla com Priscila Fantin, iniciaram uma concentração em um shopping de Belém, localizado na Avenida Centenário, para mandar energias positivas para o paraense.

Uma das pessoas que veio marcar presença foi Nelly de Nazaré Monteiro, mãe de coração do professor Rolon Ho, que está disputando a dança dos famosos junto com a atriz Priscila Fantin. “Nós temos uma relação de 18 anos. Conheci ele quando o Rolon começou a dançar, uma prima me levou para sair e nós nos conhecemos. Foi amor à primeira vista. Eu falei que ia adotar ele e partir daí, ele me chama de “mãezinha””, afirmou sobre a relação com o paraense. Dona Nelly também é madrinha do primeiro filho do dançarino.

VEJA MAIS

Dona Nelly veio acompanhar, junto com amigos e colegas de profissão do filho de coração, e exibição do programa e participar da torcida que está concentrada mandando boas energias para o professor. “Meu coração está à mil. Eu tenho certeza que ele vai ganhar, porque mas não se engana. Tem uma coisa que diz, é coisa de mãe mesmo. Hoje de manhã estava rezando um terço e agradecendo por ele”, afirmou.

O público começou a chegar durante a tarde e começou dar um lugar para acompanhar a apresentação, que será transmitida ao vivo em um telão montado. Hoje, Rolon e Priscila vão se apresentar duas vezes: uma, ao som de tango; e a outra ao som do samba.