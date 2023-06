Priscila Fantin e Rolon Ho dançam dois ritmos e se classificam na Dança dos Famosos

Neste domingo (11), a Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, trouxe um desafio duplo aos participantes que tiveram que se apresentar com dois ritmos: Fox Trot e sapateado. A dupla de Rafa Kalliman ficou em primeiro lugar, seguida pela dupla Priscila Fantin e Rolon Ho, que é professor representante do Pará na competição.

Priscila e Rolon, receberam nota 10 do júri artístico, 9,6 do júri técnico e 9,9 da plateia. Com isso, a dupla ficou em segundo lugar e passou com folga para a próxima fase da disputa que fica ainda mais acirrada.

Quem deixa o programa é Dayane dos Santos, que empatou com Carla Diaz e Belo, mas perdeu no desempate feito com os votos da platéia.